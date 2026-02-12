Santiago Gimenez ya tiene fecha de regreso: ¿Cuándo vuelve a jugar con el AC Milan?

Las alarmas en la Selección Mexicana comenzaron a apagarse este día tras las declaraciones de Massimiliano Allegri. El estratega del AC Milan compartió noticias muy positivas sobre el estado de salud de Santiago Gimenez, quien se alejó de las canchas durante los últimos cuatro meses. La lesión de tobillo que sufrió el delantero mexicano representó un duro golpe tanto para el conjunto 'Rossonero' como para los planes de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo.

Santiago Gimenez en un partido del AC Milan. REUTERS

Después de pasar por una cirugía y un largo proceso de rehabilitación, el ‘Bebote’ por fin vio la luz al final del túnel. Allegri, en la previa del duelo ante el Pisa, incluyó a Gimenez en su reporte de jugadores que están cerca de volver a la actividad competitiva. Esta actualización llegó en el momento justo, pues la falta de gol en el equipo italiano y la necesidad de ritmo de competencia para el atacante azteca eran temas constantes en la prensa deportiva de Italia y México.

ALLEGRI PONE PLAZO: EL OBJETIVO SE LLAMA SERIE A

Durante la conferencia de prensa, el técnico italiano no se anduvo con rodeos y puso una fecha estimada para volver a ver al canterano de Cruz Azul en el césped. "Leão se siente mejor, y también Santiago Gimenez. Debería estar de vuelta en aproximadamente un mes", soltó el timonel del AC Milan. Con este anuncio, la expectativa creció de inmediato, pues el regreso del delantero significa recuperar una pieza clave en el esquema ofensivo de la Serie A.

Diversos reportes desde Italia sugieren que el cuerpo médico y técnico del club lombardo marcaron el calendario con un círculo rojo: el 15 de marzo de 2026. Esa es la fecha en la que el Milan enfrentará a la Lazio, y se espera que para ese entonces Gimenez ya cuente con el alta competitiva para sumar sus primeros minutos después de aquel amargo empate contra el Atalanta el pasado 28 de octubre. El enfoque del club es llevarlo con calma para evitar una recaída que ponga en riesgo su participación en el cierre de temporada.

EL PANORAMA CON LA SELECCIÓN MEXICANA Y EL MUNDIAL 2026

Aunque la noticia de su regreso es alentadora, el camino hacia la Selección Mexicana tendrá que esperar un poco más. Debido a que su reaparición se daría apenas unos días antes de la Fecha FIFA de marzo, todo indica que Santiago Gimenez no formará parte de la convocatoria para los duelos amistosos contra Portugal y Bélgica. La prioridad de Javier Aguirre y su cuerpo técnico es que el jugador recupere su mejor versión física y futbolística en Europa antes de exigirlo con viajes trasatlánticos.

Santiago Gimenez rematando de zurda. REUTERS

El 'Vasco' Aguirre sabe que tener a su delantero estelar al cien por ciento es vital para las aspiraciones de México en el Mundial 2026. Por ello, el plan consiste en dejar que retome la titularidad en el futbol italiano durante abril y mayo, asegurando así que llegue con ritmo de juego y confianza goleadora a la concentración definitiva del Tri. La recuperación de Gimenez es, sin duda, el refuerzo más esperado para el ataque nacional en este año mundialista.