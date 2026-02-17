Katia Itzel García alza la voz tras ser víctima de acoso y amenazas

Siendo víctima de la violencia digital, la árbitra mexicana Katia Itzel García alzó una vez más la voz para denunciar el acoso y amenazas que recibe tras sus actuaciones en la Liga MX: “Todos son valientes detrás de una máscara”.

Tras un proceso por categorías con límite de edad, divisiones inferiores y siendo VAR, AVAR, y cuarto Árbitra, Katia Itzel García hizo su debut como silbante central en el Clausura 2024 de Liga MX, duelo en el que Querétaro derrotó 1-2 a Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo.

Pese a que el 9 de marzo de 2024 quedó grabado como uno de los días más importantes en su carrera como árbitra profesional, esta fecha también significó un antes y un después en su vida, ya que a partir de ese momento comenzó a ser blanco de críticas desmedidas, sin embargo, temas como el acoso y las amenazas directas hacia su persona –desafortunadamente- también se hicieron presentes.

Durante su entrevista con David Faitelson en el programa Faitelson sin censura, Katia Itzel García fue contundente al revelar que no es la única que sufre de acoso y amenazas, ya que diversos de sus compañeros también han pasado por ello:

“Ahí sí he recibido amenazas, no soy la única, creo que también varios compañeros las han recibido. Cualquiera puede opinar detrás del anonimato y todos son valientes detrás de una máscara”.

Pese a lo sufrido a través de redes sociales, Katia Itzel García luce con un futuro inmediato prometedor, ya que semana a semana cuenta con designaciones arbitrales en Liga MX y ha sido confirmada su participación para el Mundial 2026, poniendo el nombre de las árbitras mexicanas en la historia del torneo más importante del futbol.

Además, FIFA ha reconocido a Katia Itzel García como una de las mejores árbitras en el mundo, ganándose los reflectores y marcando un camino histórico que a muchos puede molestarles, pero que -exitosamente- escribe día a día.

BFG