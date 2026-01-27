Rodrigo Huescas no cierra las puertas a Cruz Azul ni a la Selección Mexicana para el Mundial 2026

El nombre de Rodrigo Huescas volvió a sacudir el entorno del futbol mexicano tras una reveladora entrevista para la cadena FOX. El canterano de Cruz Azul, quien actualmente vive el sueño europeo con el Copenhague, se encuentra en un momento agridulce de su carrera. Mientras su equipo se prepara para enfrentar al Barcelona en la última jornada de la Fase de Liga de la Champions League, el lateral azteca lidia con la sombra de una fuerte lesión que puso en pausa su ascenso meteórico.

Rodrigo Huescas espera volver más fuerte. Mexsport

Instalado en la Ciudad Condal, Huescas no ocultó la emoción de visitar uno de los templos del deporte mundial. "Estoy muy contento de poder pisar la cancha del Camp Nou, de niño siempre tuve este sueño, estar aquí donde vi grandes jugadores como Messi y Rafa Márquez", confesó el juvenil. Aunque una rotura de ligamentos sufrida en octubre de 2025 ante el Qarabag le impidió tener actividad en el césped, el mexicano viajó para apoyar a sus compañeros en esta cita histórica.

¿REGRESO A LA NORIA? EL MENSAJE QUE ILUSIONA A CRUZ AZUL

Como era de esperarse, el vínculo con el equipo que lo vio nacer no quedó fuera de la charla. La afición de Cruz Azul mantiene la esperanza de ver a su "joya" vestir nuevamente los colores celestes en un futuro. Ante el cuestionamiento sobre una posible vuelta a la institución capitalina, Huescas mantuvo una postura abierta pero diplomática, dejando la puerta entreabierta para un reencuentro que beneficiaría a ambas partes.

“Eso es algo que uno nunca sabe, yo creo que debemos dejar fluir todo y que todo sea para bien, que ambos salgamos beneficiados, tanto el club como yo”, expresó el futbolista. Estas palabras generaron eco inmediato en redes sociales, donde los seguidores cementeros interpretaron su declaración como una señal de agradecimiento y lealtad hacia el club que le permitió dar el salto al viejo continente.

LA CARRERA CONTRA EL TIEMPO PARA EL MUNDIAL 2026

Sin duda, el tema que más preocupa a la Selección Mexicana es el estado físico de Huescas de cara a la Copa del Mundo. Tras el duro golpe que significó la lesión en la Champions League, el lateral inició un proceso de rehabilitación intenso. El objetivo es claro: recuperar su mejor versión para convencer al cuerpo técnico nacional de que merece un lugar en la lista definitiva para la justa mundialista que se jugará en casa.

Rodrigo Huescas no quiere acelerar su recuperación. Mexsport

Respecto a sus posibilidades de llegar a la convocatoria final, el jugador se mostró consciente de la complejidad del panorama. "Yo sé que voy a volver en el futuro, no sé si para el Mundial o después, estoy consciente de que voy a trabajar mucho", sentenció con determinación. Huescas aseguró que su prioridad es regresar "lo mejor posible" antes que "lo antes posible", aunque recalcó que trabajará arduamente para abrirse las puertas de la Selección de México y cumplir el sueño de representar a su país en 2026.