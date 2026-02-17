¿Así fue campeón de Liga MX? 'Travieso' Guzmán desata infinidad de burlas

Daniel El Travieso Guzmán, campeón de Liga MX, fue criticado en redes sociales luego de que publicara un video en el que promociona una nueva escuela de futbol, sin embargo, las imágenes desataron infinidad de burlas por parte de los aficionados hacia su persona; hubo quienes dudaron que estuviera en sus 5 sentidos.

Tras su paso por los banquillos de Liga MX, en donde logró alzar un título con Santos (Clausura 2008), el técnico que estuviera al frente de equipos como Chivas, Tigres, Xolos y hasta Tepatitlán (en su última etapa), publicó un video en redes sociales promocionando una nueva escuela de futbol en San Diego.

Dominando el balón, o tratando de que el esférico no terminara por dominarlo a él, El Travieso Guzmán contó con dificultades para mostrar una técnica depurada luego de 14 años como futbolista profesional, dejando detalles como el únicamente utilizar la pierna derecha.

Dejando atrás los momentos que marcaron el fin de semana como la pareja de infieles en el Atlético San Luis Vs Querétaro, o el aficionado que fue detenido en el Estadio Akron por hacer del baño en las tribunas, Daniel Guzmán vio fijamente hacia la cámara para mandar este mensaje que comenzó a hacerse viral en redes sociales:

“Todo esto, lo pueden aprender en la nueva academia de Edgar Castillo en San Diego, es la mejor escuela que acaba de iniciar y van a aprender todo”.

En cuanto comenzó a compartirse el video, las burlas y críticas fueron incontables. Los aficionados arremetieron contra el exentrenador de Liga MX y hasta se dieron el lujo de pedir más informes sobre la escuela a la que El Travieso Guzmán se refería… pero para no llevar a ninguno de sus hijos.

Generando un impacto tangible en los usuarios, Daniel Guzmán –entrenador de 60 años- aún no ha hecho su reaparición en redes sociales para aclarar la situación, ya que algunos de los comentarios hasta ponen en tela de juicio si se encontraba en sus 5 sentidos… o no.

En su palmarés, El Travieso Guzmán presume tres títulos, dos como jugador y uno más como entrenador:

Copa MX / U de G, 1990-1991 (jugador).

Liga MX / Atlante, 1992-1993 (jugador).

Liga MX / Santos Laguna, Clausura 2008 (entrenador).

