León vence 2-1 a un Santos en ruinas: la promesa de Irarragorri de mejorar en la Liga MX queda en papel mojado

El futbol mexicano, en su versión más descarnada, suele castigar la retórica cuando esta no se acompaña de balones a la red. Este sábado, en el estadio León que fue testigo de un encuentro entre dos de las plantillas con peor rendimiento en la historia reciente de la Liga MX, el Club León demostró ser "menos malo" al derrotar 2-1 a un Santos Laguna que camina a ciegas.

El resultado otorga un respiro artificial a la gestión de Ignacio Ambriz, sino que deja en evidencia el discurso de Alejandro Irarragorri, cuya promesa de "terminar con la medianía" se estrelló contra la realidad de un equipo que no sabe ganar.

El encuentro, correspondiente a la fecha 7 del Clausura 2026, enfrentó a dos instituciones envueltas en llamas. Para Santos, la crisis no es sólo deportiva, sino de identidad. El debut de Omar Tapia como interino, tras el despido de Francisco Rodríguez, no fue el revulsivo esperado para una escuadra que suma ya dos años sin conocer la victoria en calidad de visitante.Un arranque de vestidor y la fragilidad compartida

El encuentro

La afición esmeralda, que acudió al estadio más por lealtad que por expectativa, no terminó de acomodarse cuando el marcador ya se había movido. Apenas al minuto 2, Daniel Arcila cobró un tiro libre que encontró un desvío providencial en la barrera, dejando a Carlos Acevedo como un espectador más ante el 1-0. Fue el llamado "gol de vestidor" que parecía pavimentar un camino sencillo para la Fiera.

Santos, herido en su orgullo pero limitado en sus formas, intentó reaccionar mediante la posesión estéril por la banda izquierda. Sin embargo, su defensa volvió a ser su peor enemigo. Al minuto 23, tras una revisión en el VAR por parte del árbitro Salvador Pérez, se decretó una pena máxima a favor de los locales. Diber Cambindo ejecutó con potencia hacia la izquierda, engañando a Acevedo para el 2-0.

Santos reacciona

No obstante, el León de Ambriz también padece de mandíbulas de cristal. Al minuto 41, Ezequiel Bullaude aprovechó la displicencia de Rodrigo Echeverría para escaparse y definir con sutileza ante la salida de Jordan García. El 2-1 cerró la primera mitad y detonó el nerviosismo crónico de una tribuna que sabe que su equipo es experto en dilapidar ventajas.

Mientras en la cancha se repartían errores, en el palco y en la memoria colectiva retumbaban las palabras de Alejandro Irarragorri. El presidente de Grupo Orlegi había sentenciado días antes: "Hoy se termina la medianía". Sin embargo, el desempeño de los Guerreros en el Bajío fue la confirmación de lo contrario. Santos es hoy un equipo con miedo, desconectado de su esencia y que sobrevive gracias a las intervenciones milagrosas de Acevedo, quien al segundo tiempo evitó el tercero con una atajada a quemarropa tras un remate de Cambindo.

Para el León, sumar tres puntos significa romper una sequía de un mes sin triunfos, llegando a siete unidades que lo mantienen con vida artificial en la lucha por puestos de liguilla. Para Santos, la derrota extiende su agonía fuera de Torreón (desde marzo de 2024 no ganan fuera de casa) y coloca a la directiva en una posición insostenible ante una afición que ya no compra promesas de reestructuración y menos cuando el equipo sólo ha sumado un punto.