¡Agónico triunfo! Atlas remonta de último momento y se lleva los tres puntos ante San Luis

A lo Atlas. Con el corazón en la mano y el drama tatuado en la piel. Así, sufriendo hasta el último suspiro, los Rojinegros se levantaron para firmar una victoria 3-2 sobre el Atlético San Luis que los coloca, al menos de manera momentánea, en la cuarta posición de la tabla de la Liga MX.

El golpe fue tempranero. Apenas al 3’, João Pedro silenció el ánimo local y adelantó a los potosinos. El partido se volvió cuesta arriba, trabado, de esos que exigen carácter más que brillantez. Al 41’, apareció Eduardo Águila para marcar el 2-0 del San Luis y convertirse en héroe parcial de la noche. Pero la alegría visitante duró poco: Diego González y Eduardo Aguirre respondieron casi de inmediato y devolvieron el empate 2-2.

El complemento fue un torbellino emocional. Eduardo Águila pasó del cielo al infierno: se barrió con los tachones por delante y dejó a su equipo con diez, situación que cambió el rumbo del encuentro.

En la jugada posterior, tiro libre al borde del área. Silencio expectante. Agustín Rosano tomó la responsabilidad y, con frialdad, firmó la voltereta 3-2 que desató la locura Rojinegra.

Atlas rompió así una racha de dos partidos sin ganar y lo hizo fiel a su estilo: sufriendo, resistiendo y golpeando en el momento justo. Su próximo desafío será ante los Bravos de Juárez, mientras que el San Luis intentará desquitarse cuando visite al Puebla. Si algo quedó claro, es que a este Atlas nunca se le puede dar por muerto.