Darío Benedetto: exjugador de la Liga MX rompe sequía de 747 días y vuelve al gol en Ecuador
El exdelantero del América terminó con una sequía de 747 días sin anotar y le dio el triunfo al Barcelona de Guayaquil en la Primera División de Ecuador
El delantero argentino Darío Benedetto volvió a sonreír. El exgoleador de Xolos de Tijuana, Club América y Querétaro FC puso fin a una pesadilla de 747 días sin marcar, tras anotar el gol del triunfo 1-0 de Barcelona Sporting Club sobre Técnico Universitario en la Primera División de Ecuador.
Más de dos años tuvieron que pasar para que el “Pipa” volviera a celebrar su sello inconfundible: el gol. Su última anotación había sido el 5 de febrero de 2024, cuando todavía defendía los colores de Boca Juniors ante Tigre en la liga argentina.
De figura en México a una etapa complicada
La carrera del atacante vino a la baja en los últimos torneos. Tras su etapa con Boca, Benedetto llegó al Apertura 2024 con Querétaro en la Liga MX, pero su rendimiento fue discreto: apenas ocho partidos disputados y ninguna anotación.
Sin embargo, su historia en el futbol mexicano tuvo capítulos mucho más brillantes. Con Xolos (2013-2014) marcó 23 goles, mientras que con América (2015-2016) firmó 26 tantos, consolidándose como uno de los delanteros más letales del campeonato antes de emigrar nuevamente a Argentina.
Críticas recientes en Libertadores
Ya como refuerzo estelar del Barcelona Sporting Club, Benedetto fue titular frente a Argentinos Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores, en un duelo disputado en el Estadio Monumental de Guayaquil. Su actuación, al igual que la del equipo, dejó dudas y generó fuertes críticas entre la afición.
Por eso, el gol ante Técnico Universitario no sólo significó tres puntos. Representó un desahogo personal y una oportunidad de reivindicación para un delantero que llegó a Ecuador con la etiqueta de figura y con la obligación de pelear por campeonatos.