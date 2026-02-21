Darío Benedetto: exjugador de la Liga MX rompe sequía de 747 días y vuelve al gol en Ecuador

El delantero argentino Darío Benedetto volvió a sonreír. El exgoleador de Xolos de Tijuana, Club América y Querétaro FC puso fin a una pesadilla de 747 días sin marcar, tras anotar el gol del triunfo 1-0 de Barcelona Sporting Club sobre Técnico Universitario en la Primera División de Ecuador.

Más de dos años tuvieron que pasar para que el “Pipa” volviera a celebrar su sello inconfundible: el gol. Su última anotación había sido el 5 de febrero de 2024, cuando todavía defendía los colores de Boca Juniors ante Tigre en la liga argentina.

Dario Benedetto tuvo su mejor paso goleador en la Liga MX con el América Mexsport

De figura en México a una etapa complicada

La carrera del atacante vino a la baja en los últimos torneos. Tras su etapa con Boca, Benedetto llegó al Apertura 2024 con Querétaro en la Liga MX, pero su rendimiento fue discreto: apenas ocho partidos disputados y ninguna anotación.

Sin embargo, su historia en el futbol mexicano tuvo capítulos mucho más brillantes. Con Xolos (2013-2014) marcó 23 goles, mientras que con América (2015-2016) firmó 26 tantos, consolidándose como uno de los delanteros más letales del campeonato antes de emigrar nuevamente a Argentina.

El último equipo de Benedetto en México fueron los Gallos de Querétaro con los que no pudo anotar gol Mexsport

Críticas recientes en Libertadores

Ya como refuerzo estelar del Barcelona Sporting Club, Benedetto fue titular frente a Argentinos Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores, en un duelo disputado en el Estadio Monumental de Guayaquil. Su actuación, al igual que la del equipo, dejó dudas y generó fuertes críticas entre la afición.

Por eso, el gol ante Técnico Universitario no sólo significó tres puntos. Representó un desahogo personal y una oportunidad de reivindicación para un delantero que llegó a Ecuador con la etiqueta de figura y con la obligación de pelear por campeonatos.