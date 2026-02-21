Frentes Políticos / 21 de febrero de 2026

1. Coordinación real. Desde Irapuato, la presidenta Claudia Sheinbaum puso el dato central: 65% menos homicidios dolosos en Guanajuato entre septiembre de 2024 y enero de 2026. Nada menor para un estado que fue el centro de la violencia. La gobernadora Libia Dennise García reconoció la apertura y el trabajo conjunto con el gabinete de seguridad federal. Once meses a la baja no son una casualidad, son la tendencia. Con respaldo de Omar García Harfuch y las Fuerzas Armadas la estrategia dejó de ser promesa y empezó a reflejarse en cifras. Cuando la Federación y el estado jalan parejo los resultados llegan. No se cierren.

2. Abriendo debate. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, sabe colocar temas en la agenda nacional: fue reconocido desde un panel del Congreso Nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados por Pedro Salazar Ugarte, quien es parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Expuso que lo que revisa Monreal en su reciente obra Hacia una ley de inteligencia artificial en México: análisis y propuestas es lo más interesante que se ha planteado sobre la IA. Salazar Ugarte externó el reconocimiento en el marco del encuentro sobre Derecho e Inteligencia Artificial. Claridad en un tema de avanzada.

3. Lo de siempre. La presea Elvia Carrillo Puerto, creada en 2013 para visibilizar a mujeres que luchan por los derechos, quedó atrapada en maniobras parlamentarias. El Reglamento del Senado no deja lugar a dudas: la Comisión para la Igualdad de Género integra una terna y el pleno decide en votación. No obstante, esta vez la comisión con mayoría de Morena eligió directamente a la galardonada y dejó al pleno como mero ratificador. La priista Mely Romero alertó la irregularidad, Servicios Parlamentarios avaló el atajo. Cuando las reglas estorban, se reinterpretan. Y el reconocimiento pierde brillo. Aunque eso no sea lo peor, sino el abuso.

4. De desayunos a desayunos. Mientras más de 2 mil estudiantes de la UAGro en Chilpancingo se quedaron sin comedor, cerrado desde diciembre por falta de subsidio, según admitió el rector Javier Saldaña Almazán, el mismo día circulaba un video en el que reclama por una porción “pequeñita” de salmón que le sirvieron en un restaurante de Acapulco. Hasta acusó a los propietarios. La universidad recibirá en 2026 más de 3 mil 608 mdp, pero el histórico comedor que cobraba 12 pesos por plato sigue sin fecha clara de reapertura. En la UA de Guerrero la austeridad parece aplicarse sólo a los alumnos. Prioridades así no educan.

5. Golpes sostenidos. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, puso cifras sobre la mesa en Guanajuato y reveló que hay 4 mil 400 detenidos, más de cinco toneladas de droga asegurada, incluidas mil pastillas de fentanilo, 6 mil 400 armas y 200 mil cartuchos incautados desde octubre de 2024. En coordinación con la Defensa, Marina, Guardia Nacional y autoridades estatales, también cayó Alfa 1, un líder criminal vinculado a la masacre en Querétaro. El resultado, dijo, significa una baja de 65% en homicidios. La estrategia aprieta y se mantiene en todo el país. Antes no pasó.