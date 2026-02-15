Tras caer ante Monterrey, "Nacho" Ambriz admite que su futuro en León está en riesgo

La presión en el entorno del Club León ha alcanzado niveles críticos. Lo que inició como un regreso cargado de nostalgia y esperanza con la vuelta de Ignacio Ambriz al banquillo, se ha transformado en una crisis de resultados que pone en duda la permanencia del estratega mexicano.

Tras una serie de tropiezos en el Clausura 2026, el propio técnico ha reconocido que su futuro no es seguro y sabe que la directiva pronto podría disponer de su posición luego de su derrota ante Monterrey.

Ambriz no rehuyó a los cuestionamientos sobre su posible salida y admitió que su cargo está a disposición de la directiva.

“Cuando estuve en España me tocó ver que al entrenador del Real Madrid lo corrieron después de ser campeón; entonces el entrenador en cualquier momento se puede ir y no me espanta. Yo busco trabajar y salir adelante, lo demás será en manos de la directiva”, sentenció el estratega.

Los números no respaldan el proceso actual. La falta de puntos y la irregularidad en el funcionamiento colectivo han mermado la confianza de una grada que solía ver en Ambriz a un arquitecto de éxitos. En el Clausura 2026 solo suma 4 de 12 puntos posibles al inicio del certamen, una racha que viene desde el Apertura 2025 cuando cerró el torneo sin triunfos tras suplir a Berizzo. Con esto lleva 9 derrotas en sus últimos 12 partidos.

“Hoy me está costando, como también me costó en Santos en su momento. Llegaré al hotel, trataré de tener las cosas claras y analizar”.

A pesar de la tempestad, Ambriz defendió lapsos de su propuesta futbolística, aunque admitió que el margen de maniobra es casi nulo. “Me gustaría decir que mañana con una varita mágica mi equipo jugara mejor, pero esto es de trabajo. Me hubiese gustado sacar un buen resultado y ganar, pero no. Salvo Querétaro, siento que no fue mi equipo”, añadió, reconociendo que la paciencia de los seguidores se agota: “Nuestra afición seguramente está inquieta y pedirán que me vaya, pero mientras haya la posibilidad de trabajar, buscaremos salir adelante”.

El balance del León bajo el mando de Ambriz en 2025-2026

La segunda etapa de Ignacio Ambriz con La Fiera dista mucho de aquel equipo que logró el campeonato en 2020. Los resultados recientes muestran una efectividad alarmante del 16.66 por ciento, producto de apenas una victoria en 12 encuentros dirigidos.

El único destello de alegría en este periodo ocurrió en la Jornada 1 del presente Clausura 2026, cuando derrotaron 2-1 a Cruz Azul. Sin embargo, desde aquel 10 de enero, León encadenó cinco juegos sin ganar, incluyendo tres derrotas consecutivas que han hundido al equipo en la parte baja de la tabla general.