Cruz Azul vs Chivas, En Vivo (J7 del Clausura 2026 de la Liga MX)
Cruz Azul recibe a las Chivas en la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde el Guadalajara tratará de conservar su invicto
Chivas tiene una buena racha como visitante que mantiene desde el torneo pasado en fase regular. En sus nueve salidas, registra 7 triunfos, 1 empate y 1 derrota
19:36 HrsChivas es líder, está invicto y vive un arranque histórico con seis victorias en seis jornadas. Marca que superaron en el pasado
19:19 HrsCruz Azul llega con seis partidos sin perder ante Chivas
19:20 Hrs¡Bienvenidos al MxM del partido entre Cruz Azul y Chivas, jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX!