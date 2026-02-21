Shaquille O’Neal conquista la CDMX tocando en el festival EDC con máscara de luchador

La agenda de Shaquille O'Neal en la capital mexicana fue tan intensa como su leyenda en la duela. El excentro campeón de la NBA alternó cultura popular, negocios y música electrónica en un recorrido que confirmó su conexión con México y su gusto por reinventarse.

El viernes, el gigante de 2.16 metros convivió con gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre se probó máscaras y celebró la tradición del pancracio nacional. Shaq posó con luchadores, bromeó con el público y dejó claro que la lucha libre mexicana ocupa un lugar especial en su agenda cada vez que pisa la ciudad.

Horas después cambió el ring por los escaparates. El exjugador acudió a una tienda deportiva para presentar su línea de tenis, rodeado de seguidores que buscaron autógrafos y selfies. Shaq habló de su interés por acercar productos deportivos a precios accesibles y recordó su infancia en Texas.

La noche llevó a O’Neal a su otra identidad. DJ Diesel. En el Electric Daisy Carnival México, el exbasquetbolista encendió el escenario con un set que mezcló dubstep, reggaetón y guiños a la cultura popular mexicana. De acuerdo con cifras de organizadores, más de 110,000 personas asistieron el viernes al fetival. El grito de “¡Viva México!” resonó entre luces, fuego y pantallas.

Shaq habló en español, soltó frases como “¿Qué onda wey?” y sorprendió al incluir “NUEVAYoL” de Bad Bunny y “El Sonidito” en su mezcla. En la multitud aparecieron botargas de ajolotes y banderas tricolores. La fiesta tuvo sabor local.

El festival cerró con el neerlandés Hardwell en el escenario principal, pero la conversación ya giraba en torno al exjugador de los Lakers

Multifaceta

O’Neal, quien ganó títulos con equipos históricos de la NBA, ha construido una carrera paralela como empresario, comentarista y DJ. En México, su figura encontró eco en un país que mezcla deporte, música y espectáculo con naturalidad.

La visita de Shaq dejó imágenes de lucha libre, tenis y electrónica bajo el cielo de la capital. Un fin de semana que confirma su capacidad para reinventarse y conectar con nuevas generaciones sin perder su esencia. En la Ciudad de México, DJ Diesel construyó una fiesta con acento mexicano.