La lucha por ser el máximo goleador en la Saudi Pro League se mantiene al rojo vivo. Si Julián Quiñones marcó un triplete, este sábado Cristiano Ronaldo respondió con un doblete para que sólo haya un gol de diferencia entre ellos.

El Al-Nassr venció 4-0 a Al-Hazm en la jornada 23 de la Saudi Pro League, donde Cristiano Ronaldo marcó a los minutos 13 y 79 para llegar a 964 goles en su historia, a sus 41 años.

Cristiano Ronaldo llegó a 964 goles en su historia Reuters

JULIÁN QUIÑONES VS CRISTIANO RONALDO, ASÍ VA LA TABLA DE GOLEO:

1. Iván Toney – 23 goles.

2. Julián Quiñones – 21 goles.

3. Cristiano Ronaldo – 20 goles.

Cristiano Ronaldo marcó un doblete este sábado Reuters

4. Roger Martínez – 16 goles.

5. Joshua King – 15 goles.

6. Joao Félix – 13 goles.

7. Mateo Retegui – 12 goles.

7. Georginio Wijnaldum – 12 goles.

9. Karim Benzema – 11 goles.

9. Ramiro Enrique – 11 goles.

Con su triunfo, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo llegó a 55 unidades para ponerse como líder general, mientras que el Al-Qadsiah de Julián Quiñones marcha cuarto con 50 puntos.

Julián Quiñones suma 41 goles en las dos temporadas que lleva con el Al-Qadsiah. En la actual campaña, registra dos asistencias en 19 partidos disputados, con un total de 1658 minutos y dos amarillas.

Por su parte, Cristiano Ronaldo lleva cuatro temporadas con el Al Nassr, donde suma 94 goles. En la actual temporada tiene una asistencia. Ha jugado en 20 partidos para sumar 1780 minutos disputados.