Keylor Navas rompe el silencio sobre Vinícius y Prestianni: "Es necesario un castigo fuerte"

El eco de los insultos proferidos el pasado martes en el Estadio Da Luz de Lisboa ha cruzado el Atlántico hasta llegar a las instalaciones de Cantera en la capital mexicana. Keylor Navas, actual guardameta de los Pumas de la UNAM y pieza histórica del Real Madrid de las tres Champions consecutivas, ha alzado la voz para condenar el ataque racista sufrido por su excompañero Vinícius Júnior a manos del jugador del Benfica, Gianluca Prestianni.

A sus casi 40 años y en las vísperas del lanzamiento de su documental biográfico, Navas se muestra tajante. Para el costarricense, lo sucedido en la ida de los octavos de final no es un lance del juego ni un "error puntual", sino una manifestación de odio que requiere una respuesta institucional sin precedentes por parte de la UEFA.

La empatía de una leyenda

El dolor de Vinícius en Lisboa, quien estuvo cerca de abandonar el campo tras los insultos de Prestianni, fue sentido como propio por Navas. En una charla con el diario AS, el portero de Pumas reflexionó sobre la tristeza que genera ver a un colega y amigo bajo ese tipo de asedio.

"Es muy triste porque algo así no debería ocurrir con ninguna persona en el mundo", afirmó Navas. "Cuando le sucede a alguien que conoces, como es el caso de Vini, te sientes identificado en el sentimiento y el dolor que pueda estar pasando en ese momento".

Para el arquero, la lucha contra el racismo no debe recaer únicamente en la víctima. Navas hizo un llamado a la acción colectiva: "Ojalá que todos los que podamos hacer algo lo intentemos para que ese desprecio y esos comentarios no tengan cabida, ni con Vini ni con nadie". La exigencia de un castigo ejemplar

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la postura de Navas frente a las consecuencias que debería enfrentar Gianluca Prestianni. Tras el partido, Kylian Mbappé fue tajante al declarar que el argentino no debería volver a pisar una cancha de Champions League; Navas, aunque más diplomático en las formas, coincidió en la necesidad de una sanción que sirva de advertencia global.

"No sé cuál será el escarmiento justo, pero algo debería haber", señaló Keylor. "Es necesario un castigo fuerte para las personas que se equivocan de forma intencionada. Eso no es un error puntual sino un pensamiento que se lleva dentro y cuando uno se siente atacado lo saca a relucir".

Para Navas no se trata de una palabra dicha al calor del juego, sino de una convicción interna que se libera como arma. Por ello, el guardameta de Pumas insiste en que la única forma de frenar esta inercia es a través de un castigo que prevenga futuras reincidencias en el futbol europeo y mundial.

Entre el Pedregal y el Santiago Bernabéu

A pesar de su compromiso actual con el proyecto de Pumas en la Liga MX, Keylor Navas no oculta que su corazón guarda un lugar especial para el conjunto merengue. Su etapa en el Madrid, donde grabó su nombre en oro con el tricampeonato europeo, sigue siendo el faro de su carrera profesional.

"Ojalá en el futuro pueda estar vinculado al Madrid de alguna forma", confesó Navas, dejando la puerta abierta a un regreso institucional una vez que decida colgar los guantes. Mientras tanto, el costarricense sigue demostrando en México que su liderazgo trasciende la portería. Su voz, ahora centrada en la defensa de Vinícius y la ética deportiva, resuena con el peso de quien lo ha ganado todo y entiende que la mayor victoria no se da bajo los tres palos, sino en la erradicación del odio en las tribunas.

El caso Vinícius-Prestianni está ahora en manos del Comité de Ética de la UEFA, pero el veredicto de los grandes referentes del fútbol, como Keylor Navas, ya ha sido dictado: la neutralidad ante el racismo ya no es una opción.