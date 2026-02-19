Carrasquilla: “La presión no existe en Pumas” previo al duelo ante Monterrey

En la escuadra de los Pumas de la UNAM no se habla de presión, se habla de ilusión. El conjunto universitario quiere mantener su invicto en el Liga MX y afianzarse como candidato real al título del Clausura 2026, pero dentro del vestidor auriazul la palabra “presión” simplemente no existe.

Así lo dejó claro Adalberto Carrasquilla, quien aseguró que el buen momento del equipo no cambia la mentalidad del grupo.

Se habla mucho de presión, pero yo no lo veo así. Los dos primeros torneos no salieron como queríamos y había presión; ahora imagínate si vamos a tener presión cuando las cosas van bien. Eso no pasa por nuestra cabeza. La palabra presión no está dentro del grupo”, expresó el mediocampista panameño.

Calendario complicado, pero confianza intacta

El panorama no será sencillo para los del Pedregal. En las próximas jornadas enfrentarán a rivales de peso como Monterrey, Toluca, Cruz Azul, América y Chivas, equipos que suelen marcar el rumbo del torneo.

Sin embargo, Carrasquilla confía en la unión del grupo y en el futbol que han mostrado hasta ahora.

“Es difícil crear una familia y lo hemos logrado. Estamos disfrutando el futbol, porque muchas veces no se disfruta. El calendario será muy difícil, estamos conscientes, pero ya nos hemos encontrado en casa, han llegado los goles y todo lo que pase en este lapso va a marcar el final del torneo”, señaló.

Monterrey, será una prueba de fuego

El siguiente obstáculo será Rayados, en duelo correspondiente a la Jornada 7, partido que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, donde los auriazules buscarán hacer pesar la localía.

Para Carrasquilla, el equipo sabe perfectamente lo que debe hacer para sacar el resultado.

“Ya hemos preparado el partido. Sabemos lo que debemos hacer y depende de nosotros el domingo ejecutar lo trabajado. Estamos ilusionados de ganarle a Monterrey, porque los últimos partidos han sido muy cerrados y creíamos que podíamos ganar, pero no se nos ha dado”.

Pumas camina firme, disfruta su futbol y no se deja envolver por la presión. El invicto está en juego y la prueba ante Rayados puede marcar un antes y un después en su camino dentro del Clausura 2026.