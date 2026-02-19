Sigue la polémica: Benfica contraataca y denuncia ante UEFA una agresión de Federico Valverde

El mundo del futbol europeo ardió en las últimas horas por la tensión entre dos gigantes. Luego del polémico duelo en el Estadio Da Luz, los despachos tomaron el protagonismo. Todo estalló cuando surgió un contraataque del Benfica, denunciando ante UEFA una agresión de Federico Valverde del Real Madrid. Esta acción alimenta aún más la polémica entre ambos clubes tras la denuncia del conjunto español por las acusaciones Vinícius, quien asegura haber recibido insultos racistas de parte de Gianluca Prestianni.

Federico Valverde conduciendo el balón. REUTERS

Según la información que publicó originalmente el medio luso A Bola y que después confirmó el diario AS, la directiva de las 'Águilas' presentó una queja formal. El motivo principal de la denuncia del Benfica, se originó por una jugada en el minuto 83. En ese instante, el mediocampista uruguayo presuntamente golpeó a Samuel Dahl. Lo más grave del asunto es que ambos jugadores no disputaban el balón en ese momento exacto.

¿POR QUÉ DENUNCIÓ BENFICA A FEDERICO VALVERDE ANTE UEFA?

El análisis arbitral no tardó en darle la razón al conjunto de Lisboa. Iturralde González, exsilbante y especialista, fue contundente al señalar que el charrúa merecía la tarjeta roja directa. El experto explicó que el jugador soltó un puñetazo sin ningún tipo de sentido y que la expulsión era obligatoria, sin importar si el contacto impactó de lleno o no. Sin embargo, el partido terminó sin ninguna consecuencia en la cancha.

Federico Valverde golpeando a un jugador del Benfica. Captura de pantalla

Ante la inacción del árbitro central y del videoarbitraje durante los noventa minutos, la directiva lusa tomó cartas en el asunto. Por eso nació esta respuesta por parte del Benfica. Al existir una petición oficial por parte de uno de los clubes involucrados, el organismo europeo tendrá la obligación de investigar si realmente existió una conducta violenta que amerite un castigo retroactivo.

EL MOTIVO DETRÁS DEL CONTRAATAQUE DEL BENFICA

Para entender el clima tan hostil, resultó necesario recordar los antecedentes de este choque de futbol. Este movimiento en los escritorios representó una respuesta directa a lo que ocurrió previamente con Vinícius. El astro brasileño reportó al colegiado supuestos insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni, jugador argentino del equipo lisboeta. Esa queja activó de inmediato el protocolo antirracista y obligó al Real Madrid a aportar pruebas para exigir una investigación a fondo.

Vinícius dirigiéndose al árbitro para denunciar racismo en su contra. REUTERS

Con ese contexto de máxima tensión, llegó el contraataque del Benfica. Ahora, el comité disciplinario enfrenta un dilema gigantesco. Si sancionan al uruguayo desde las oficinas, desacreditarán abiertamente el criterio del árbitro principal y del VAR, quienes no vieron falta alguna en el terreno de juego. El organismo rector necesitará pruebas irrefutables para castigar al jugador blanco, mientras la polémica sumó un nuevo y explosivo capítulo.