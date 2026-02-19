Jorge Sánchez cambió a Cruz Azul por Europa y vive una pesadilla en el PAOK de Grecia

El mercado de pases invernal trajo consigo una decisión que muchos aficionados todavía no logran procesar. Jorge Sánchez cambió a Cruz Azul por Europa, impulsado por el deseo de una revancha personal en el Viejo Continente. El lateral derecho mexicano, quien fue pieza clave y referente absoluto en la defensa de La Máquina, decidió aceptar la propuesta del PAOK de Grecia. Sin embargo, a casi un mes de su llegada a territorio helénico, la aventura se transformó en una preocupante inactividad que ya encendió las alarmas en la Selección Mexicana.

Jorge Sánchez con el uniforme negro de Cruz Azul. Mexsport

El defensor pensó que su jerarquía y experiencia previa en clubes como Ajax y Porto le abrirían las puertas de la titularidad de inmediato. La realidad le dio un golpe de realidad muy duro. A pesar de que el PAOK apostó por sus servicios y lo presentó como un refuerzo de peso para pelear por títulos, el técnico del conjunto griego no le dio la oportunidad de mostrarse en el terreno de juego. Esta falta de ritmo resultó inesperada, pues el futbolista llegó con ritmo de competencia tras ser indiscutible bajo las órdenes de Nicolás Larcamón en la Liga MX.

EL CALVARIO DE JORGE SÁNCHEZ EN LA EUROPA LEAGUE

La esperanza de un debut glorioso se desvaneció una vez más este jueves 19 de febrero. El equipo de Tesalónica enfrentó al Celta de Vigo en el duelo de ida de los playoffs de la UEFA Europa League, un escenario que parecía ideal para que el mexicano demostrara su valía. Lamentablemente, Jorge Sánchez cambió a Cruz Azul por Europa solo para ver la derrota de su equipo desde el banquillo de suplentes. Por cuarta ocasión consecutiva, el lateral formó parte de la convocatoria, pero no recibió el llamado para ingresar al campo, ni siquiera como revulsivo.

Jorge Sánchez en un calentamiento de Cruz Azul. Mexsport

Incluso con la ausencia de figuras como Giorgos Giakoumakis, quien no jugó ante el Celta por suspensión, el esquema del entrenador ignoró la presencia del exjugador cementero. Mientras el reloj avanza, la desesperación aumenta. La intención de Jorge Sánchez al fichar por un 'grande' de Grecia fue mantenerse en el radar de alta competencia, pero el resultado fue un ostracismo total que preocupa de cara a la conformación de la lista definitiva de la Selección Mexicana.

EL MUNDIAL EN RIESGO PARA JORGE SÁNCHEZ TRAS DEJAR A CRUZ AZUL

La mayor consecuencia de esta falta de actividad radica en la Selección Mexicana. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el panorama para el lateral luce sombrío. Mientras Jorge Sánchez cambió a Cruz Azul por Europa y se estancó en la suplencia, otros jugadores como Israel Reyes, Richard Ledezma y Julián Araujo aprovecharon cada minuto para ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico nacional. La competencia por la lateral derecha es feroz y Javier Aguirre difícilmente llevará a un futbolista que no sume minutos de calidad.

Jorge Sánchez sentado sobre el césped. Mexsport

El propio jugador defendió su decisión hace unas semanas, al asegurar que era imposible decirle que no a un club que siempre pelea por cosas importantes. No obstante, el tiempo le dio una lección costosa. Aquella felicidad que sintió al volver a sentirse parte del gremio de mexicanos en Europa hoy se ve empañada por la sombra de la inactividad. Si la situación no cambia de forma radical en el próximo choque de vuelta o en la liga local, el sueño mundialista de quien fuera figura en La Noria podría desvanecerse por completo ante la falta de minutos en el PAOK.