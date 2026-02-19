Claudia Cid recibirá ayuda de exfutbolista tras lesión de rodilla en Albania

Una luz al final del túnel se asoma para Claudia Cid, futbolista que sufrió una lesión de ligamento cruzado y menisco en la rodilla mientras jugaba en Europa, defendiendo los colores del KF Vllaznia Shkodër de Albania. El club no la apoyó en diciembre pasado para realizarse la cirugía necesaria, obligándola a buscar ayuda a través de redes sociales mediante una rifa.

Sin embargo, el apoyo llegó de manera inesperada: un exfutbolista reconocido se ofreció a cubrir los gastos de su operación, demostrando solidaridad dentro del gremio deportivo.

Una persona se ofreció a costear mi cirugía: honorarios del doctor, hospital y acompañantes. La rehabilitación correrá por mi cuenta, pero con la rifa y el apoyo recibido, muy probablemente podré cubrir también esa parte”, declaró Cid en entrevista con Excélsior.

Aunque prefirió mantener el anonimato del benefactor hasta que se realice la cirugía, Claudia aseguró que se trata de alguien muy conocido en el medio, quien la recomendó con médicos especializados en lesiones deportivas de alto nivel.

“Él me recomendó a su doctor de confianza. Ya me evaluaron y mañana tengo otra resonancia para revisar cómo está mi rodilla y definir el procedimiento de la cirugía”, señaló.

Claudia no dejó pasar la oportunidad para expresar lo que vivió en Albania, describiendo un trato injusto y reiterativo hacia las jugadoras extranjeras en el KF Vllaznia Shkodër.

Lo que ellos querían era que me fuera y que nunca regresara. Muchas otras compañeras también tuvieron problemas con ellos. Te tratan mal, como basura, y ese ciclo constante afecta a todas las extranjeras que pasan por el club”, explicó la exfutbolista de la Liga MX Femenil.

A pesar de los riesgos de cerrar puertas en futuros clubes por levantar la voz, Cid afirmó que su prioridad es volver a jugar fútbol, sin importar el lugar o el nivel profesional.

“Mi objetivo número uno es volver a jugar, ya sea en México, Estados Unidos o Europa. No me importa si es profesional o amateur; lo importante es seguir haciendo lo que amo”, finalizó.