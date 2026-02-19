Minnesota United prepara el estreno de James Rodríguez en la MLS

La cuenta regresiva está en marcha. El posible debut de James Rodríguez con el Minnesota United FC se ha convertido en uno de los grandes atractivos del arranque de temporada en la MLS . El talentoso mediocampista colombiano podría estrenarse oficialmente este sábado cuando su equipo visite a Austin FC, en un duelo que ha generado enorme expectativa tanto en Estados Unidos como en Colombia. Un fichaje que sacudió la MLS

La llegada de James a Minnesota representó uno de los movimientos más mediáticos del mercado reciente en la liga estadounidense. Con pasado en gigantes del fútbol europeo y figura histórica de la selección colombiana, el volante ofensivo aterriza en la MLS con la misión de convertirse en referente futbolístico y comercial de los “Loons”.

Desde que se hizo oficial su incorporación, el club ha experimentado un notable aumento en interacción digital, venta de camisetas y expectativa por el inicio de la temporada. La dirigencia apuesta a que la jerarquía, visión de juego y pegada del colombiano potencien el proyecto deportivo y le den un salto de calidad al equipo. ¿Está listo para jugar?

El gran interrogante de la semana es si el ex capitán de Colombia tendrá minutos ante Austin. Aunque ya cuenta con la documentación necesaria para competir en Estados Unidos, su estado físico es el principal punto de análisis del cuerpo técnico.

James llegó sin completar una pretemporada plena, por lo que el entrenador evaluará cuidadosamente su ritmo de competencia. No se descarta que pueda iniciar en el banco y sumar minutos progresivamente, o incluso que su debut se postergue para el primer partido como local, donde el impacto mediático sería aún mayor.

Fuentes cercanas al club indican que el cuerpo técnico prioriza evitar riesgos físicos en esta primera jornada, considerando que el objetivo es contar con el colombiano en plenitud durante toda la campaña. Un rival exigente para el estreno

El escenario no será sencillo. Austin FC se ha consolidado en las últimas temporadas como un equipo competitivo, especialmente en condición de local. El encuentro se disputará en el Q2 Stadium, un recinto conocido por su ambiente intenso y apoyo constante de la afición texana.

Minnesota, por su parte, buscará comenzar el torneo con una victoria que marque el tono del año. La presencia —o incluso la sola convocatoria— de James añadiría un componente extra de motivación para el plantel. Impacto deportivo y mediático

Más allá de lo que ocurra en el campo, el posible debut del colombiano representa un momento clave para la liga. La MLS continúa fortaleciendo su perfil internacional con la llegada de figuras reconocidas, y James se suma a la lista de talentos sudamericanos que eligen Estados Unidos como nuevo destino profesional.

En Colombia, la expectativa es total. Los aficionados siguen atentos cada reporte desde Minnesota, esperando ver nuevamente al “10” desplegar su talento en un torneo que, año tras año, gana mayor visibilidad global. Lo que está en juego

Para James, este debut simboliza una nueva etapa en su carrera. Tras una trayectoria marcada por momentos brillantes y desafíos físicos, el mediocampista busca estabilidad y protagonismo en un entorno competitivo pero menos exigente que las principales ligas europeas.

Para Minnesota, significa apostar por un líder capaz de marcar diferencias en partidos cerrados, aportar experiencia internacional y elevar la ambición del grupo.

El sábado se sabrá si el esperado estreno se concreta o si la afición deberá esperar unos días más. Lo cierto es que la MLS ya tiene un nuevo foco de atención, y todas las miradas estarán puestas en el banco y el dorsal del colombiano.