Leyendas de las Chivas quieren a La Hormiga González en el Mundial 2026

Por extraño que parezca, desde la irrupción de Javier Hernández, las Chivas no tenían un centro delantero de grandes cualidades para soñar en grande. Armando La Hormiga González ha provocado un intenso análisis en Javier Aguirre para ser tomado en cuenta en la lista de los 26 convocados para la Copa del Mundo.

A cuatro meses del inicio del Mundial, leyendas del Guadalajara tienen claro que el eje central en el ataque de la Selección Mexicana tendría que ser González. Un tipo que parece haber recuperado a las Chivas y que les recuerda a un viejo conocido: su padre, del mismo nombre, que en la década de los 90 vistió la camiseta del Guadalajara.

La Hormiga tiene más movilidad, pero Armando tenía más astucia para jugar. Son muy parecidos, tipos ligeritos, centrodelanteros que no deben entrar al choque, ni a la fuerza, ellos ganan por la movilidad y astucia, de esa forma marcan diferencia”, platica Eduardo “Yayo” De la Torre en entrevista con Excélsior.

“Los dos tenían hambre de éxito. Armando papá hizo un golazo en un clásico, eso le ayudó a permanecer varios años”, declara Benjamín Galindo, justamente días después de que un gol de La Hormiga venciera al América.

En el recuerdo de la final Cruz Azul vs Chivas en la temporada 1986-1987, que compartió junto a su padre, Fernando "Sheriff" Quirarte considera que tiene todas las cualidades para que la Hormiga sea uno de los delanteros que tenga México en el Mundial.

“Compararlos es complicado, son estilos diferentes, pero con un gran ejemplo ahora de su padre. Armando era un jugador muy disciplinado, muy profesional, eso es lo mismo que ahora escucho del hijo. Espero que siga triunfando, metiendo goles para que pueda asegurar un lugar en la Selección, lo veo siendo una pieza importante de México”, señala Fernando Quirarte.

Su oportuno momento ya le valió para ser buscado por el CSKA de Moscú, que ofrecía pagar su cláusula de rescisión, misma que es superior a los 20 millones de dólares, pero la decisión fue mantenerse unos meses más con el cuadro rojiblanco.