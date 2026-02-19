Legado de Pelé en Texas: su hijo lidera la academia del FC Dallas

Josh Nascimento, hijo del legendario Pelé, trabaja cada día codo a codo con los mejores prospectos juveniles del norte de Texas y de Estados Unidos. Como Head of Performance de la Academia del FC Dallas, su misión es clara: ayudar a estos jóvenes a “crecer su juego” y acercarse, aunque sea un poco, al nivel del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

“Una vez que les enseñas algo y se les queda… ¡sí, eso es lo mejor!”, confiesa Nascimento en entrevista con el periodista Jeff Kolb de FOX 4. Para él, cada sesión de entrenamiento es una oportunidad de transmitir no solo técnica, sino también la pasión y la mentalidad que aprendió en casa.

Su padre, Edson Arantes do Nascimento ganó tres Copas del Mundo, récord absoluto, y fue el primer gran astro que llevó el futbol de élite a Estados Unidos al fichar por el New York Cosmos en 1975. Mucho antes de que llegaran Lionel Messi o David Beckham a la MLS, Pelé ya ponía la semilla del futboll en suelo estadounidense. “Él amaba enseñar, especialmente a los niños. Vio la oportunidad de crecer este deporte aquí y crear un legado”, recuerda Josh.

Josh Nascimento decidió seguir vinculado al futbol como un desarrollador de talento en Texas. Instagram: @josh.nascimento

La infancia de Nascimento estuvo marcada por momentos únicos. Cuando tenía 12 años y jugaba en Florida, Pelé apareció de repente en el banquillo durante un partido. “Todos los niños y el entrenador se quedaron con la boca abierta. Yo estaba en la cancha pensando: ¿qué hace mi papá aquí?”, relata entre risas. Otro recuerdo imborrable: ambos vistiendo el mismo uniforme del Santos FC y jugando en el jardín de casa. “De repente lo veo salir con el kit nuevo… ¡no lo podía creer!”.

Las prácticas eran igual de especiales. En el pasillo entre sus habitaciones, padre e hijo se lanzaban el balón una y otra vez. “Eso me ayudó a crecer como cualquier hijo lo haría con su papá”, dice.

Este 2026 será el primer Mundial para Josh sin la voz de Pelé al otro lado del teléfono. El astro brasileño falleció en diciembre de 2022. “Va a ser diferente no poder llamarlo y preguntarle: ¿viste el partido? ¿Qué opinas?”, admite con emoción.

Sin embargo, el legado sigue vivo en cada entrenamiento en Frisco. Cuando los chicos escuchan las historias de Pelé, se motivan: “Si él pasó por eso, yo también puedo”. Así, paso a paso, el hijo del Rey sigue escribiendo una nueva página del futbol estadunidense, formando a quienes sueñan con brillar como su padre alguna vez lo hizo.