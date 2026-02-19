Vinícius Júnior regresa tras el escándalo en Lisboa: ¿Provocador o víctima de racismo?

Vinícius Júnior volverá a los campos de futbol después de una semana agitada en su visita a Lisboa, de donde salió con un golazo que abrió la puerta para una nueva polémica a su alrededor, tras señalar que había sido víctima de insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni, lo cual ha negado formalmente el conjunto del Benfica.

Al talentoso extremo brasileño lo acompaña un pasado oscuro en el que ha sido señalado como un provocador. En el más reciente de los hechos, luego de anotar el tanto que a la postre le dio al Real Madrid una victoria de 1-0 sobre el equipo luso en el Estadio da Luz, las transmisiones de televisión lo captan diciendo “cagón, cagón, cagón” cerca de Prestianni y antes de que el extremo argentino se tapara la boca para decir algo que Vini y Kylian Mbappé aseguraron fue “mono” en repetidas ocasiones.

Los hechos de racismo en contra de Vinícius han quedado constatados a lo largo del tiempo, sin embargo también hay antecedentes en los que el brasileño ha agitado con sus actitudes a los aficionados con señas o actitudes que han alebrestado los campos a los que ha asistido.

El entrenador portugués José Mourinho es el más que más recientemente ha cuestionado la actitud provocadora de Vinícius, pues luego del tanto que marcó a media semana, fue a bailar a un banderín.

Marca un gol que solo él o Mbappé pueden marcar y tiene que celebrarlo con sus compañeros, no meterse con las 60,000 personas de este estadio. ¿En cuántos estadios ha pasado esto?”.

Los dichos de Mourinho tienen eco en el tiempo, pues ya son varios los episodios en los que Vinicius queda como el provocador.

Vinícius Júnior fue convencido para volver al campo para que se terminara el juego del Real Madrid ante el Benfica, luego de que se activó el protocolo contra el racismo. Reuters

“Celebro porque me quita presión y porque soy así… Los que se ofenden con mi baile son los mismos que me insultan”.

¿Qué polémicas ha provocado Vinicius en los campos de futbol?

Septiembre de 2022: Atlético de Madrid vs. Real Madrid. Después de que el brasileño hizo varios bailes, previo al derbi Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, Koke Resurrección (capitán del Atlético) advirtió públicamente: “Si marca y baila, habrá lío”.

Mayo de 2023: Valencia vs. Real Madrid (Mestalla). Luego de cánticos masivos de “mono”, Vinícius se encara con la grada, señala a un aficionado y corre hacia la curva. Genera tangana, recibe una tarjeta roja (anulada por Competición). La prensa local y comentaristas lo acusan de buscar el conflicto y provocar a 50,000 personas. Algunos medios afirman que sus gestos previos encendieron el ambiente (aunque el racismo fue condenado penalmente).

Diciembre 2024: Rayo Vallecano vs. Real Madrid (Vallecas): Aficionados rayistas cantan “tonto, tonto” durante 12 segundos (minuto 74). Al final, Vinícius hace gesto con los dedos indicando a Segunda (descenso) hacia la grada. El presidente del Rayo lo denuncia como antideportivo. LaLiga responde denunciando los cánticos previos como provocación y defiende que “fue una reacción normal”. Críticas por “gestos innecesarios”.

Febrero 2025: Real Sociedad vs. Real Madrid en Anoeta: Tras gol de penalti, celebra con dedo en boca (“shushing”) y oreja tapada a la grada que lo pitaba. Acusado de “provocar sin necesidad” pese a ser visitante.

17 de febrero 2026: Benfica vs. Real Madrid (Estadio da Luz, Champions): Gol de la victoria (1-0), celebra bailando samba en el banderín del córner justo frente a la curva local. Recibe amarilla por “celebración provocadora”.

A lo largo de su trayectoria en España desde hace siete años, han sido constantes las simulaciones de faltas, las discusiones con árbitros y rivales en estadios hostiles como los de Mallorca, Betis o Getafe, lo que ha hecho que sea castigado con tarjetas amarillas o hasta rojas.