De Cruz Azul a Grecia: Jorge Sánchez es nuevo refuerzo del PAOK FC con el dorsal 35

El lateral derecho mexicano Jorge Sánchez oficializó un emocionante nuevo capítulo en su trayectoria profesional al unirse al PAOK FC de la Superliga de Grecia. El anuncio, realizado con gran despliegue en las redes sociales del club de Tesalónica, confirma que el defensor llega procedente del Cruz Azul de la Liga MX. La operación se cerró en una cifra cercana a los 2.7 millones de euros, más variables por objetivos deportivos, vinculando al seleccionado nacional con el conjunto heleno hasta el verano de 2029.

Para celebrar su llegada, el club publicó un video promocional de alta factura cinematográfica. En las imágenes se aprecia a Sánchez recorriendo las instalaciones del emblemático Estadio Toumba, recibiendo una cálida bienvenida por parte de la directiva y posando con su nueva armadura: el dorsal 35. Este gesto subraya la confianza que el PAOK deposita en su experiencia para apuntalar la zaga defensiva.Un retorno estratégico al Viejo Continente.

Este movimiento marca el regreso definitivo de Sánchez a Europa tras su reciente y exitoso paso por el fútbol mexicano. Desde su llegada a la Máquina en 2024, Jorge se consolidó como una pieza inamovible gracias a su solidez defensiva y su capacidad de proyección ofensiva por la banda derecha. Su salida ha generado una ola de optimismo entre la afición celeste y los seguidores del Tri, quienes ven en este fichaje un paso vital para mantener el nivel competitivo de cara a la Copa del Mundo 2026.

A sus 28 años, el originario de Torreón posee un currículum envidiable que incluye pasos por instituciones de renombre:

AFC Ajax (Países Bajos): Su primera aventura europea (2022-2024), donde compartió equipo con Edson Álvarez.

FC Porto (Portugal): Una etapa de fogueo en la Primeira Liga y competiciones continentales.

PAOK FC (Grecia): Su destino actual, donde buscará la consolidación definitiva y pelear por títulos locales y la Europa League.

Con esta transferencia, Sánchez no solo busca estabilidad, sino también una "revancha" deportiva para demostrar que el talento mexicano tiene la resiliencia necesaria para triunfar en las ligas más exigentes del mundo.