El drama de Coutinho: de fichaje récord del Barça al adiós por salud mental

El cenit de la trayectoria de El Pequeño Mago, Philippe Coutinho, llegó cuando el FC Barcelona lo convirtió en el fichaje más caro en la historia de la entidad azulgrana en 2018. Después de ese momento de gloria financiera, el camino de una de las grandes promesas brasileñas se vino abajo hasta el punto de pedir su baja del Vasco da Gama de Río de Janeiro debido a problemas de salud mental.

El centrocampista que ya tiene 33 años fue enfático al asegurar sentirse muy cansado, mentalmente, para seguir con el futbol. Hace ocho años, en la plenitud de sus facultades, el Barca depositó en la cuenta del FC Liverpool la morterada de 160 millones de euros que lo hicieron el fichaje más caro en la historia culé, superando los 148 millones de euros que el equipo había pagado por Ousmane Dembélé.

El proceso de caída de Coutinho no tuvo un momento de contención. El chico que se formó en el Vasco da Gama para salir a Europa en 2010, tras haber sido adquiridos sus derechos por el Inter de Milán. Pero su paso de tres años por Italia, con seis meses con e Espanyol, no le dejó brillos. Fue hasta que Jürgen Klopp lo llevó a Liverpool para ser el eje sobre quien girara todo el ataque que pudo encontrarse con el mejor nivel de su carrera.

El Vasco da Gama volvió a aparecer en su vida hace un par de años para ser una tabla de salvación de su carrera. Ya no quedaba nada de aquel jugador que se ganó el mote de ‘The Little Magician’ (El pequeño mago) en la competitiva Premier League.

Philippe Coutinho no pudo consolidarse en su regreso a Brasil para jugar con el Vasco da Gama, el club que lo formó como juvenil. Redes sociales

Una bolsa de 54 goles y 45 asistencias fue la que se llevó a Barcelona después de su estancia de cinco años por los campos de Anfield, en los que nunca caminó solo, como sería su ruta en adelante.

El declive fue evidente cuando compartió campo con Lionel Messi con la entidad catalana en España y cuatro años en los que pasó de ser el fichaje más caro a un elemento de reemplazo marcaron su camino de salida del equipo.

Bayern Múnich (cesión), Aston Villa (cesión/compra) y Al-Duhail (cesión) en Qatar fueron el camino de vuelta a Brasil.

Coutinho se perdió entre sus mejores recuerdos y se hizo a un lado, priorizando su salud mental, después de llevar apenas 258 minutos en el torneo con un gol en tres partidos.

"Nunca faltó entrega, nunca faltaron ganas y compromiso; ser juzgado por incontables personas por algo que no forma parte de mi carácter es muy difícil", dijo en el comunicado con el que anunció su salida.