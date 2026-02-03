PAOK Salónica, un histórico de Grecia ¿Jorge Sánchez será digno del Águila Bicéfala?

Una vez que Jorge Sánchez pise de nuevo el continente europeo, la competencia no dará tregua para una lenta adaptación en Grecia, con el PAOK de Salónica FC. El equipo que negocia con el Cruz Azul por los servicios del lateral derecho vive un buen momento, al marchar segundo de la clasificación en la Superliga de Grecia; suma 44 puntos y sólo está a uno del líder AEK.

¿Pero cuál es la dimensión que espera a Jorge Sánchez, cuál es el peso que defenderá el mexicano Jorge Sánchez con el PAOK de Salónica FC, entidad que celebra este año su centenario de existencia?

El PAOK de Salónica FC en una definición al castellano significa “Club Atlético Pan-Tesalónico de Constantinopolitanos”. Fue fundado en 1926 y deriva de la Asociación Atlética y Cultural Hermes de Constantinopla, establecida en 1875 por migrantes procedentes de Turquía.

En ese entendido, el PAOK es una polideportivo, siendo el futbol y el basquetbol sus disciplinas más relevantes a nivel profesional; voleibol, waterpolo, balonmano, boxeo, taekwondo, ciclismo, atletismo, hockey sobre hielo, ajedrez, lucha grecorromana, halterofilia, natación, judo y nado sincronizado, otros deportes que gestiona.

El PAOK es un polideportivo; el basquetbol, otro de sus deportes referentes. PAOK

En la historia del futbol griego, el PAOK camina detrás de los considerados grandes. En títulos de Primera División ostenta cuatro (1976, 1985, 2019 y 2024), por 11 subcampeonatos, mientras que en vitrinas presume ocho Copas de Grecia.

Cabe señalar que los máximos ganadores de Grecia, so: Olympiakos (48 títulos de liga), Panathinaikos (20) y AEK Atenas (13).

Entre sus referentes, Giorgos Koudas. Este exfutbolista es el "Francesco Totti" del PAOK. El media punta, también una figura de la Selección de Grecia, portó el escudo del PAOK de 1963 a 1984, tiempo en que consiguió levantar dos Copas de Grecia y una Superliga de Grecia (1975-1976).

Actualmente, el PAOK, también con el apodo del Águila Bicéfala, es el segundo equipo más caro de Grecia, con un valor en el mercado de 101,08 millones de euros, con un promedio de edad de 27.6 años. El Olympiacos es la entidad más cotizada, con valor de 138,75 mde y un promedio de edad de 31 años. En tercer lugar, figura el Panathinaikos FC, por 80,90 mde y un promedio de edad de 33.

PAOK, cuarto club más ganador de Grecia. PAOK

Respecto a la nómina, el jugador más caro es el mediocampista Giannis Konstantelias. El griego de 22 años tiene un valor de 20mde, seguido del también griego y mediocampista Christos Zafeiris.

Respecto a la competencia interna que enfrentará Jorge Sánchez (28 años), el PAOK tiene como laterales por derecha al inglés Jonjoe Kenny de 28 años (recién llegado, procedente del Hertha Berlin de Alemania) y al español Joan Sastre de 28 años, en el PAOK desde verano del 2022.

Sobre el entrenador, Razvan Lucescu, está en el cargo desde julio del 2022. Tomó las riendas de los griegos tras su salida del A-Hilal. Sin embargo, es la segunda vez que dirige al PAOK tras su gestión del 2017 al 2019.

Lucescu también ha sido entrenador de Skoda Xanthi, Petrolul, El-Jaish, de la Selección de Rumanía, FC Brasov y del Rapid Bucuresti.

El rumano ostenta diversos campeonatos, entre ellos y con los que se ha convertido en una figura institucional del PAOK: dos de la Super Liga (2018-2019 y 2023-2024) y dos Copas de Grecia (2017-2018 y 2018-2019).

Toumba Stadium, casa del PAOK y con capacidad para 28 mil 703 espectadores. PAOK

Y cerca está de otra conquista de la Copa. El PAOK está instalado en las semifinales contra el Panathinaikos, duelo a celebrarse mañana miércoles como visitante; la vuelta se disputará el miércoles 11 de febrero; OFI y Levadiakos protagonizan la otra llave semifinal.

Por otro lado, el presente es complejo para el PAOK en la Europa League de la UEFA. El conjunto griego clasificó en el lugar 17 (12 puntos) a los play-offs, en los que se medirá al Celta de Vigo el 19 de febrero como local y el día 26 de visitante.