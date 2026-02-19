¿Quién será el árbitro del Cruz Azul vs Chivas? Así le va a La Máquina y al Rebaño con él

La Jornada 7 del Clausura 2026 preparó un platillo fuerte que paralizará al país. El choque entre Cruz Azul vs Chivas no solo puso frente a frente al primer y segundo lugar de la tabla general, sino que también despertó la curiosidad sobre quién impartirá justicia en el terreno de juego. La Comisión de Árbitros reveló que el encargado de llevar las riendas de este encuentro será Maximiliano Quintero Hernández, un silbante de 32 años que enfrentará uno de los retos más grandes de su carrera profesional hasta el momento.

Maximiliano Quintero Hernández señalando una falta. Mexsport

A pesar de que todavía no cuenta con el gafete FIFA, Maximiliano Quintero Hernández acumuló ya una experiencia respetable en el máximo circuito con 31 partidos dirigidos, incluyendo duelos de Liguilla. Para este Cruz Azul vs Chivas, el árbitro central contará con el apoyo de José Ibrahim Martínez y Edgar Magdaleno en las bandas, mientras que Jorge Abraham Camacho supervisará todo desde el VAR. La presión será máxima, pues ambos equipos llegan en un nivel de futbol altísimo y cualquier error quedará bajo la lupa de la afición.

ANTECEDENTES DE MAXIMILIANO QUINTERO CON CRUZ AZUL Y CHIVAS

Un dato que tranquiliza a ambas aficiones es que ni los cementeros ni los tapatíos perdieron cuando este colegiado estuvo en la cancha. En el historial de Maximiliano Quintero Hernández, destaca que dirigió a La Máquina en tres ocasiones anteriores. Por su parte, el Rebaño Sagrado solo coincidió con él en un partido durante el Apertura 2025.

Apertura 2024: León 1-2 Cruz Azul / Estadio Nou Camp

León 1-2 Cruz Azul / Estadio Nou Camp Clausura 2025: Cruz Azul 1-1 Atlas / Estadio Olímpico Universitario

Cruz Azul 1-1 Atlas / Estadio Olímpico Universitario Apertura 2025: Cruz Azul 0-0 Mazatlán FC / Estadio Olímpico Universitario

Cruz Azul 0-0 Mazatlán FC / Estadio Olímpico Universitario Apertura 2025: Chivas 3-1 Necaxa / Estadio Akron

Lista de árbitros para el Cruz Azul vs Chivas. Foto de X: @Arbitraje_MX

Este registro invicto para ambas escuadras añade una capa de misticismo al Cruz Azul vs Chivas. El central demostró ser un amuleto de buena suerte para los dos, pero el sábado 21 de febrero esa racha podría romperse para alguno. El enfoque de Maximiliano Quintero Hernández deberá ser impecable para manejar la intensidad de un juego donde se disputa el liderato absoluto del torneo, evitando que la polémica supere al espectáculo deportivo en el Estadio Cuauhtémoc.

ASÍ LLEGAN CRUZ AZUL Y CHIVAS A LA JORNADA 7

El momento futbolístico de los protagonistas es envidiable. La escuadra de la Cruz Azul aterrizó en este compromiso con una racha de siete juegos sin derrota, consolidándose como el segundo lugar con 13 puntos. Su solidez defensiva y orden táctico lo convirtieron en un candidato natural al título. Sin embargo, enfrente tendrá a la versión más dominante de Chivas en años recientes. El cuadro tapatío lidera la competencia con 18 unidades y presume una marca perfecta de seis triunfos consecutivos.

Partido de Liguilla entre Cruz Azul y Chivas. Mexsport

El Cruz Azul vs Chivas se jugará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. Con el liderato en juego y dos planteles que practican un futbol ofensivo, la labor de Maximiliano Quintero Hernández resultará fundamental para que el duelo fluya. Los ojos del país estarán sobre la grama del Cuauhtémoc, esperando que el arbitraje esté a la altura de lo que muchos consideran una "final adelantada" de este joven certamen.