Javier Aguirre confirmó a Álvaro Fidalgo en Selección Mexicana: ¿Quién saldrá de la lista?

El panorama de la Selección Mexicana dio un giro inesperado tras las recientes declaraciones de su director técnico. En una charla con Jorge van Rankin, Javier Aguirre soltó la bomba: Álvaro Fidalgo, el talentoso mediocampista español naturalizado mexicano, formará parte del proceso rumbo al Mundial 2026. Esta noticia generó un sismo mediático, pues la llegada del actual jugador del Real Betis obliga a que un elemento constante en las listas del "Vasco" ceda su lugar.

Álvaro Fidalgo entrenando con el Betis. Foto de X: @RealBetis

Álvaro Fidalgo vive un presente brillante en Europa. Tras consolidarse como ídolo en el América, donde consiguió un tricampeonato histórico en la Liga MX, el 'Maguito' volvió a España para probar suerte en LaLiga. Bajo el mando de Manuel Pellegrini, el volante ya demostró su calidad al ser titular en encuentros recientes, ganándose la confianza absoluta en el conjunto verdiblanco pese a la eliminación en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

LOS NOMBRES QUE DEJARÍAN SU LUGAR A ÁLVARO FIDALGO EN SELECCIÓN MEXICANA

La competencia interna en el mediocampo de la Selección Mexicana se puso al rojo vivo. Con la confirmación de que Álvaro Fidalgo vestirá la verde, Javier Aguirre analiza fríamente quiénes son los intocables y quiénes están en la cuerda floja. Entre los que parecen tener su lugar seguro destaca Marcel Ruiz. El futbolista del Toluca es hoy un titular indiscutible para el esquema táctico nacional.

Gilberto Mora of Mexico during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico. Mexsport

Otro nombre que no corre peligro es la joya Gilberto Mora. A pesar de su actual lesión, su proyección como el futuro del futbol mexicano y sus destellos en el Mundial Sub-20 le garantizan un espacio en el Mundial 2026. Sin embargo, la llegada de Álvaro Fidalgo afecta directamente a otros nombres. Uno de ellos es Obed Vargas, quien tras su paso al Atlético de Madrid y sus minutos en LaLiga, pelea palmo a palmo por la permanencia. Pero existe un nombre que suena con más fuerza para abandonar el barco.

EL GRAN PERJUDICADO POR LA CONVOCATORIA DE ÁLVARO FIDALGO

Al analizar el rendimiento actual y las preferencias de Javier Aguirre, todos los caminos conducen a un solo nombre: Carlos Rodríguez. El mediocampista de Cruz Azul perdió protagonismo de forma gradual en las últimas concentraciones de la Selección Mexicana. Mientras Álvaro Fidalgo brilla en el Real Betis, 'Charly' no logró convencer del todo al cuerpo técnico en los compromisos más recientes.

Carlos Rodríguez jugando con la Selección Mexicana. Mexsport

La duda quedará despejada muy pronto. Javier Aguirre entregará la lista oficial para los amistosos de la Fecha FIFA de marzo contra Portugal y Bélgica. En esa convocatoria, donde ya podrán participar los "europeos" como Álvaro Fidalgo, se confirmará si Carlos Rodríguez es efectivamente el sacrificado. Cabe recordar que para el duelo previo contra Finlandia el 25 de febrero, la Selección Mexicana solo contará con jugadores de la Liga MX, por lo que el debut del exjugador azulcrema tendrá que esperar hasta finales de marzo para ilusionar a la afición de cara al Mundial 2026.