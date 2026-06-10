¿Cómo te llamas?”: La épica burla de Jorge Campos a Ronaldinho que se volvió viral

Un par de mitos vivientes del futbol mundial se reencontraron frente a los reflectores y el resultado incendió las plataformas digitales. En las imágenes filtradas del detrás de cámaras del espectacular cortometraje Rip the Script de la marca Nike, el legendario guardameta mexicano Jorge Campos y el astro brasileño Ronaldinho se fundieron en un cálido abrazo que de inmediato evocó las grandes batallas internacionales que protagonizaron en sus épocas de gloria.

Sin embargo, el instante exacto que acaparó la atención de los internautas y se volvió tendencia global ocurrió segundos después. Aprovechando el emotivo encuentro, el exjugador del Barcelona le pidió al "Inmortal" que le estampara su firma en unos guantes de portero.

El reencuentro que emocionó y luego hizo reír al mundo

El acapulqueño tomó el marcador, detuvo su mirada fija en el campeón del mundo con una calculada cara de seriedad y extrañeza, y le soltó una inesperada pregunta que descolocó a los presentes: "¿Cómo te llamas?"... En su cuenta de X, publicó el momento con el comentario: "Para mi fan número 1".

Tras la irreverente consulta, ambos genios rompieron en carcajadas, demostrando la enorme complicidad que arrastran desde su etapa como profesionales. El propio exarquero de la Selección Mexicana no tardó en presumir el hilarante fragmento de video.

Rip the Script reunió a las principales estrellas del futbol mundial

Esta divertida escena forma parte de la campaña global de seis minutos de duración lanzada de cara al Mundial 2026. En dicha megaproducción, la firma estadunidense logró reunir a astros de la actualidad como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr. y Cristiano Ronaldo, junto a íconos de la cultura popular de la talla de LeBron James, Travis Scott y Kim Kardashian y hasta el delantero mexicano Raúl Jiménez, quien tuvo un papel protagónico.

Tanto Jorge Campos, con sus emblemáticos y coloridos uniformes noventeros, como Ronaldinho Gaúcho, dueño de una magia y carisma inigualables, representan a la perfección la esencia pura del balompié que la marca buscó plasmar en este cortometraje: jugar siempre por puro instinto, con alegría desbordante y rompiendo por completo con cualquier guion preestablecido. Una genialidad de apenas 30 segundos que conectó con la nostalgia de millones de aficionados.