¿Qué le pasó a Jannik Sinner? Revelan resultados médicos tras su dramático colapso en Roland Garros

El panorama se aclara para el número uno del mundo. Jannik Sinner despejó de forma definitiva la incertidumbre sobre su estado de salud. El tenista italiano superó los exhaustivos exámenes médicos a los que se sometió de urgencia tras su sorpresiva y alarmante eliminación en la segunda ronda de Roland Garros 2026 ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, y retomó formalmente los entrenamientos esta semana en Montecarlo, donde fijó su residencia habitual.

El colapso sufrido en París representó uno de los momentos más desconcertantes y dramáticos de la presente temporada de la ATP. Sinner comenzó a padecer severos calambres, náuseas y una evidente confusión cognitiva cuando dominaba el partido con comodidad por 6-3, 6-2 y 5-1. A partir de ese instante, el italiano apenas pudo sumar dos games en los tres sets siguientes, consumando una derrota tan inesperada como preocupante para el deporte de élite.

Con el fin de encontrar respuestas, el joven italiano acudió al prestigioso Hospital San Raffaele de Milán, donde pasó varias horas realizándose análisis de sangre complejos, revisiones generales y pruebas cardíacas de alta exigencia. Esta fue su segunda consulta especializada, tras una visita previa de evaluación en el centro J|Medical de Turín, clínica médica de referencia de la Juventus.

Los resultados finales no revelaron ninguna patología grave subyacente. Días posteriores de total desconexión en las playas de Cerdeña completaron su proceso de recuperación física antes del esperado regreso a las canchas de entrenamiento.

Jannik Sinner sufrió una sorpresiva derrota ante el argentino Juan Manuel Cerundolo cuando estaba a un game de la victoria. Reuters

Nadie es un robot; la acumulación de partidos fue determinante en el colapso”.

Con el alta médica en mano, el enfoque del italiano está puesto exclusivamente en el tercer Grand Slam del año: Wimbledon. Sinner tomó la drástica decisión de no disputar ningún torneo previo sobre hierba, apostando por entrenar en privado para llegar en plenitud física al All England Club, torneo donde defiende el título histórico que conquistó en la edición de 2025 ante el español Carlos Alcaraz.

A pesar del susto en Francia, el italiano llegará a Londres como el máximo favorito al trofeo, beneficiado por la ya confirmada baja por lesión de Alcaraz. Sus principales amenazas en el césped británico serán el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev, flamante campeón de Roland Garros 2026.