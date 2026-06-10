Video viral de Atlante al ritmo de Nuestra Pobreza: calendario y debut en el Estadio Banorte

Los Potros de Hierro siempre se asumieron como el equipo del pueblo, y, echando por delante una creatividad que agarró con la guardia baja al resto de los competidores de la Liga MX, produjeron un video inspirado en lo que hace unas semanas hicieron la mayoría de las franquicias de la NFL, o las selecciones mundialistas, para presentar su calendario de competencia luego de 12 años sin formar parte de la máxima categoría del futbol mexicano.

La producción consistió en un recorrido visual por rincones del centro de la Ciudad de México, con sus gustos gastronómicos de puestos callejeros, puestos de piratería y más excentricidades que dan colorido al corazón de la CDMX con la música de 'Nuestra Pobreza', también conocida como 'La Cumbia de los Pobres', de de Joe Rodríguez y Su Grupo Latino.

La vuelta de los Potros de Hierro a la capital es la más reciente de las mudanzas de la franquicia que es la que más sedes ha presumido a lo largo de su historia. Querétaro, Nezahualcóyotl, Cancún, una escala en Zacatepec han sido los otros sitios en los que se han avecindado.

Su vuelta a la máxima categoría de la Liga MX se produce exactamente 12 años después de su cuarto y último descenso, consumado en el Clausura 2014. No obstante, la vuelta no se dio por la vía deportiva. Mikel Arriola, presidente del circuito, confirmó que TV Azteca, dueña del Mazatlán FC, alcanzó un acuerdo definitivo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado de afiliación de la franquicia sinaloense, la cual desaparece formalmente de la competencia.

Te recomendamos leer: Atlante apuesta a un par de leyendas en su regreso a la Primera División

Mudanza histórica al Coloso de Santa Úrsula

El regreso del equipo del pueblo provocará una revolución logística sin precedentes en la era moderna del balompié azteca. El Atlante compartirá de manera oficial el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) junto al Club América y al Cruz Azul, convirtiendo al inmueble en la casa de tres instituciones durante el mismo torneo.

Calendario oficial y debut del "Piojo" Herrera

La actividad oficial en Primera División iniciará de forma inmediata tras las emociones de la justa internacional: