¡Drama para Serena Williams! Su pareja de dobles sufre escalofriante lesión y peligra su regreso

El regreso de Serena Williams al tenis profesional enfrenta su primer obstáculo fuera de la cancha. La canadiense Victoria Mboko, tercera cabeza de serie y pareja de dobles de la estadunidense, se vio obligada a abandonar en la segunda ronda de individuales del torneo HSBC Championships de Queen’s Club, en Londres, cuando perdía 6-2 y 3-4 ante la checa Karolina Pliskova.

Victoria Mboko se resbaló de forma dramática sobre la superficie de hierba y sufrió una lesión en la rodilla que compromete seriamente sus opciones de continuar en el torneo. La escalofriante imagen de la jugadora de 19 años en el suelo encendió las alarmas en el circuito de la WTA, especialmente a solo 20 días de que arranque el cuadro principal de Wimbledon.

Victoria Mboko se cubre el rostro con una toalla después de tener que abandonar su partido ante la checa Karolina Pliskova. Reuters

Un balde de agua fría para Serena Williams

Este inesperado momento llega en el peor escenario posible para la exnúmero uno del mundo. Serena Williams, de 44 años, concretó su esperado regreso a la competencia profesional el martes junto a la joven canadiense. La dupla firmó un debut espectacular al vencer por 7-6 (2) y 6-2 a la potente pareja formada por Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe, marcando el primer partido oficial de la estadounidense desde el US Open de 2022.

Fue divertidísimo. Nunca habíamos jugado juntas, pero fue muy natural”.

Tras cerrar aquel encuentro con dos aces consecutivos, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam desbordaba optimismo. Ahora, ese impulso inicial corre el riesgo de detenerse abruptamente. La pareja tiene programado enfrentar este jueves en los cuartos de final a Leylah Fernandez y Laura Siegemund, pero la presencia de la canadiense en la pista es una incógnita.

El misterio de Wimbledon y el US Open

El retorno de la histórica tenista estadunidense no es un asunto menor para el deporte mundial. Serena Williams se alejó de las canchas en 2022 sin utilizar formalmente la palabra “retiro”, declarando en su momento que estaba “evolucionando” lejos del tenis. Hasta la fecha, la deportista no ha confirmado si su regreso se extenderá a los cuadros individuales de Wimbledon o del US Open.

Williams tiene agendada otra participación en dobles la próxima semana en el WTA 500 de Berlín, aunque el nombre de su compañera en Alemania no ha sido revelado. Si Mboko no se recupera, el breve capítulo competitivo de Serena en Londres quedará cerrado antes de tiempo.