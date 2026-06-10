¡Nueva era azulcrema! Guillermo Almada aterriza en la CDMX para dirigir al América

El nido de Coapa tiene nuevo líder en el banquillo para el torneo Apertura 2026. El estratega uruguayo Guillermo Almada aterrizó este miércoles en la Ciudad de México para asumir formalmente la dirección técnica del Club América.

El experimentado timonel charrúa fue captado por las cámaras de diversos medios de comunicación en el aeropuerto capitalino, donde no ocultó su entusiasmo por este monumental reto en la Liga MX.

El nuevo timonel azulcrema se presentará entre martes y miércoles de la próxima semana en las instalaciones de Coapa para comenzar formalmente los trabajos de pretemporada. Por su parte, la plantilla de jugadores reportará desde el lunes para realizar los exámenes médicos y físicos de rigor.

El exitoso historial de Guillermo Almada en el futbol mexicano

La directiva americanista apostó por un perfil ganador y de fuerte carácter competitivo. Guillermo Almada llega al banquillo respaldado por una sólida y exitosa etapa previa al frente del Pachuca, donde consolidó un estilo ofensivo y dinámico que buscará replicar en la capital.

Los logros más destacados de su gestión con los Tuzos incluyen:

Apertura 2022: Conquistó el título de liga ante Toluca con un histórico y contundente marcador global de 8-2.

Conquistó el título de liga ante Toluca con un histórico y contundente marcador global de 8-2. CONCACAF Champions Cup 2024: Levantó el trofeo continental tras derrotar 3-0 al Columbus Crew ante más de 25,000 aficionados en el Estadio Hidalgo.

Levantó el trofeo continental tras derrotar 3-0 al Columbus Crew ante más de 25,000 aficionados en el Estadio Hidalgo. Impulso juvenil: Debutó a 23 jugadores de cantera, un rasgo clave que la directiva azulcrema valoró para elegirlo como el sucesor de André Jardine.

El amargo paso europeo y la revancha en Coapa

El panorama reciente del entrenador charrúa estuvo lejos del éxito local. Su travesía por el Viejo Continente no resultó como se esperaba, acumulando experiencias complejas en el balompié ibérico.

Almada dirigió primero al Real Valladolid en la segunda división española, de donde fue cesado en diciembre de 2025. Posteriormente, tomó el mando del Real Oviedo en LaLiga, club asturiano que abandonó al término de la temporada tras consumarse el doloroso descenso de la institución.

Ahora, el Club América se convierte en la gran oportunidad de redención para el estratega uruguayo. Las Águilas aseguran un proyecto a mediano plazo, ya que Guillermo Almada firmó un contrato por dos años con la opción abierta de extender el vínculo por una temporada adicional.