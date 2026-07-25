Atlético San Luis complica a Tigres y le saca el empate en el Volcán

Los Tigres hicieron su presentación como local en este Apertura 2026 y los problemas extracancha con Ángel Correa se notaron. Los dirigidos por Guido Pizarro aflojaron y el Atlético San Luis logró el empate (2-2) de último minuto.

Fue un partido complicado para los Felinos, aún no muestran el ritmo y el dinamismo con el que cerraron el torneo anterior.

A pesar de eso, Fernando Gorriarán abrió el marcador a los 11 minutos, tras un tiro de esquina, una peinada de Joaquim, el capitán cerró la pinza y solamente tuvo que empujar el esférico.

Jugadores de Tigres, tristes tras el empate de San Luis MEXSPORT

Después, el dominio fue alterno hasta el gol del empate. En otro tiro de esquina, ahora en favor de los potosinos, el esférico le cayó a Llorente, quien controló, disparó y el esférico, que se desvió en Romulo, entró lentamente en la portería de Nahuel.

Parecía que iba a ser otro partido que se le escapaba a Tigres, sin embargo, Diego Sánchez encontró el gol que ponía en ventaja a su equipo.

Al minuto 53, el ‘Chicha’ hizo una buena jugada y tras la pared con Brunetta, el canterano definió de buena manera para celebrar el gol.

Sin embargo, el equipo aflojó, se confió y los potosinos apretaron. David Rodríguez, al minuto 89, condujo recortó hacía el centro con su pierna izquierda y metió un zapatazo que se coló en el ángulo superior para hacer el tanto del empate.

Cuando ya tenían los tres puntos en la bolsa, los Tigres no pudieron aguantar el marcador y al final, se van del Volcán con un punto, que los pone, de momento, en el lugar 14 de la tabla general.

¿Cuál es el siguiente partido de Tigres y San Luis?

Antes de la pausa por Leagues Cup, los Tigres tendrán una visita para volver a sumar puntos, visitan a los Gallos del Querétaro el próximo sábado 1 de agosto.

Por su parte, el Atlético San Luis recibirá en su casa a los Xolos de Tijuana, que vienen de ganar gracias al gol de Gilberto Mora, el siguiente viernes 31 de julio.