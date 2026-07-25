Prisca Awiti entra en acción; así será la agenda de México en los Juegos Centroamericanos

La medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Prisca Awiti, encabezará la actividad de la delegación mexicana este domingo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La primera judoca mexicana en conquistar una medalla olímpica buscará dar el primer paso rumbo al oro regional cuando debute en la categoría de los -63 kilogramos, en un combate programado para las 08:50 horas, tiempo del centro de México.
La actividad del judo no terminará ahí para México. También subirán al tatami Gilberto Cardoso, quien competirá a las 08:55 horas en los -81 kilogramos; Ulises Méndez, programado para las 09:05 horas en los -73 kilogramos; y Katia Castillo, que verá acción a las 09:40 horas en los -70 kilogramos, todos con la misión de avanzar en sus respectivas categorías y mantener a la delegación nacional en la pelea por las primeras medallas de la jornada.
Otra disciplina que concentrará reflectores será el tiro deportivo. La abanderada de la delegación mexicana, Gabriela Rodríguez, iniciará su participación a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, en la modalidad de skeet junto a Anabel Molina. En la rama varonil, Jesús Balboa y Luis Gallardo competirán también a las 09:00 horas, con la mira puesta en avanzar a las finales y mantener vivas las aspiraciones de medalla para México.
En los deportes de conjunto también habrá una oportunidad importante para México. La selección femenil de waterpolo disputará la final por la medalla de oro frente a Colombia, en un encuentro programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con el objetivo de conquistar el título centroamericano y sumar una nueva presea dorada para la delegación nacional. Ω)
Agenda mexicana | Domingo 26 de julio
Agenda mexicana | Domingo 26 de julio
Ecuestre06:00 horas | Concurso completo individual y por equipos | Cross Country. Golf06:30 horas | María Fernanda Lira | Segunda ronda individual femenil. 06:50 horas
| Luis Carrera
| Segunda ronda individual varonil. Remo 06:30 horas | Melissa Márquez y Aylin Ibarra | Final de doble par femenil. 06:40 horas
| Alexis López
y André Simsch
| Final de doble par varonil.
Aguas abiertas07:00 horas | Paulo Strehlke y Diego Obele | Sprint Knock-Out 3 km varonil. 07:10 horas
| Dalia Moreno
y Yuritzi Salgado
| Sprint Knock-Out 3 km femenil. Tiro con arco 07:00 horas | Lot Méndez, Rodrigo González y Sebastián García | Equipos compuesto varonil, cuartos de final. 07:00 horas
| Ana Hernández, Dafne Quintero
y Andrea Becerra
| Equipos compuesto femenil, cuartos de final. En caso de avanzar, ambos equipos disputarán las semifinales y posteriormente la final durante la misma jornada.
Voleibol de playa08:00 horas | Carlos Ayala y Antonio Vargas vs Bermuda | Fase de grupos.
Taekwondo08:13 horas | David Millán | Cuartos de final (-63 kg). 08:39 horas
| Sebastián Echavarri
| Cuartos de final (-54 kg). 08:52 horas
| Nadia Ferreira
| Cuartos de final (-53 kg). 09:18 horas
| Daniela Souza
| Cuartos de final (-49 kg). 09:57 horas
| Fernanda Hernández
| Cuartos de final (-46 kg). 13:12 horas
| Zaid Pérez
| Semifinal (-58 kg).
Judo08:50 horas | Prisca Awiti | Cuartos de final (-63 kg). 08:55 horas
| Gilberto Cardoso
| Cuartos de final (-81 kg). 09:05 horas
| Ulises Méndez
| Cuartos de final (-73 kg). 09:40 horas
| Katia Castillo
| Semifinal (-70 kg).
Tiro deportivo09:00 horas | Gabriela Rodríguez (abanderada de la delegación mexicana) y Anabel Molina | Clasificación de skeet femenil. 09:00 horas
| Jesús Balboa
y Luis Gallardo
| Clasificación de skeet varonil.
Bádminton09:00 horas | Vanesa García vs Cristal Villarreal (Costa Rica) | Individual femenil, ronda de 32.
Rugby 710:22 horas | México vs Colombia | Fase de grupos femenil.
Tenis10:00 horas | Ana Sánchez | Singles femenil, cuartos de final. 10:00 horas
| Julia García
| Singles femenil, cuartos de final. 12:00 horas (no antes de)
| Saúl Sauza
y Rodolfo Jáuregui
| Dobles varonil, cuartos de final. 14:00 horas (no antes de)
| Ana Sánchez
y Julia García
| Dobles femenil, cuartos de final. 15:00 horas (no antes de)
| Alejandro Hayen
y Midori Castillo
| Dobles mixtos, cuartos de final.
Ráquetbol11:00 horas | Alexandra Herrera vs Andrea Reyes (Guatemala) | Singles femenil. 11:00 horas
| Montserrat Mejía
vs Mariana Tobón (Venezuela)
| Singles femenil.
Patinaje artístico12:20 horas | Valentina Lomas | Programa largo femenil. 13:40 horas
| Ian Alessandro Zenteno
| Programa largo varonil. 14:30 horas
| Brenda Salazar
| Danza libre individual femenil.
Basquetbol13:00 horas | México vs Panamá | Fase de grupos varonil.
Ajedrez13:00 horas | Gilberto Hernández, Zenia Corrales, Guadalupe Montaño y Sion Radamantys Galaviz | Ronda 6.
Gimnasia rítmica13:00 horas | Ana Luisa Abraham, Desiree Portugal y Marina Malpica | Clasificación en aro individual. 17:00 horas
| Selección mexicana
| Clasificación en conjunto, cinco pelotas.
Waterpolo14:00 horas | México vs Colombia | Final femenil por la medalla de oro.
Hockey sobre pasto14:00 horas | México vs República Dominicana | Fase de grupos femenil. Voleibol16:00 horas | México vs Surinam | Fase de grupos varonil.
Softbol17:00 horas | México vs El Salvador | Fase de grupos.
¿Dónde ver la actividad?
Las competencias de este domingo podrán seguirse a través de Imagen Televisión, que transmitirá en vivo la actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 10:30 a 14:00 horas, tiempo del centro de México. Además, Claro Sports ofrecerá cobertura durante toda la jornada mediante su canal oficial de YouTube, con señales desde las distintas sedes de la justa regional.