Prisca Awiti entra en acción; así será la agenda de México en los Juegos Centroamericanos

La medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Prisca Awiti, encabezará la actividad de la delegación mexicana este domingo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La primera judoca mexicana en conquistar una medalla olímpica buscará dar el primer paso rumbo al oro regional cuando debute en la categoría de los -63 kilogramos, en un combate programado para las 08:50 horas, tiempo del centro de México.

La actividad del judo no terminará ahí para México. También subirán al tatami Gilberto Cardoso, quien competirá a las 08:55 horas en los -81 kilogramos; Ulises Méndez, programado para las 09:05 horas en los -73 kilogramos; y Katia Castillo, que verá acción a las 09:40 horas en los -70 kilogramos, todos con la misión de avanzar en sus respectivas categorías y mantener a la delegación nacional en la pelea por las primeras medallas de la jornada.

Otra disciplina que concentrará reflectores será el tiro deportivo. La abanderada de la delegación mexicana, Gabriela Rodríguez, iniciará su participación a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, en la modalidad de skeet junto a Anabel Molina. En la rama varonil, Jesús Balboa y Luis Gallardo competirán también a las 09:00 horas, con la mira puesta en avanzar a las finales y mantener vivas las aspiraciones de medalla para México.

En los deportes de conjunto también habrá una oportunidad importante para México. La selección femenil de waterpolo disputará la final por la medalla de oro frente a Colombia, en un encuentro programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con el objetivo de conquistar el título centroamericano y sumar una nueva presea dorada para la delegación nacional. Ω)

Agenda mexicana | Domingo 26 de julio

Agenda mexicana | Domingo 26 de julio

Ecuestre

06:00 horas | Concurso completo individual y por equipos | Cross Country. Golf

06:30 horas | María Fernanda Lira | Segunda ronda individual femenil.

Remo

| Segunda ronda individual varonil.

06:30 horas | Melissa Márquez y Aylin Ibarra | Final de doble par femenil.

Aguas abiertas

| Final de doble par varonil.

07:00 horas | Paulo Strehlke y Diego Obele | Sprint Knock-Out 3 km varonil.

Tiro con arco

| Sprint Knock-Out 3 km femenil.

07:00 horas | Lot Méndez, Rodrigo González y Sebastián García | Equipos compuesto varonil, cuartos de final.

Voleibol de playa

| Equipos compuesto femenil, cuartos de final.

08:00 horas | Carlos Ayala y Antonio Vargas vs Bermuda | Fase de grupos.

Taekwondo

08:13 horas | David Millán | Cuartos de final (-63 kg).

Judo

| Cuartos de final (-54 kg).| Cuartos de final (-53 kg).| Cuartos de final (-49 kg).| Cuartos de final (-46 kg).| Semifinal (-58 kg).

08:50 horas | Prisca Awiti | Cuartos de final (-63 kg).

Tiro deportivo

| Cuartos de final (-81 kg).| Cuartos de final (-73 kg).| Semifinal (-70 kg).

09:00 horas | Gabriela Rodríguez (abanderada de la delegación mexicana) y Anabel Molina | Clasificación de skeet femenil.

Bádminton

| Clasificación de skeet varonil.

09:00 horas | Vanesa García vs Cristal Villarreal (Costa Rica) | Individual femenil, ronda de 32.

Rugby 7

10:22 horas | México vs Colombia | Fase de grupos femenil.

Tenis

10:00 horas | Ana Sánchez | Singles femenil, cuartos de final.

Ráquetbol

| Singles femenil, cuartos de final.| Dobles varonil, cuartos de final.| Dobles femenil, cuartos de final.| Dobles mixtos, cuartos de final.

11:00 horas | Alexandra Herrera vs Andrea Reyes (Guatemala) | Singles femenil.

Patinaje artístico

vs| Singles femenil.

12:20 horas | Valentina Lomas | Programa largo femenil.

Basquetbol

| Programa largo varonil.| Danza libre individual femenil.

13:00 horas | México vs Panamá | Fase de grupos varonil.

Ajedrez

13:00 horas | Gilberto Hernández , Zenia Corrales , Guadalupe Montaño y Sion Radamantys Galaviz | Ronda 6.

Gimnasia rítmica

13:00 horas | Ana Luisa Abraham , Desiree Portugal y Marina Malpica | Clasificación en aro individual.

Waterpolo

| Clasificación en conjunto, cinco pelotas.

14:00 horas | México vs Colombia | Final femenil por la medalla de oro.

Hockey sobre pasto

14:00 horas | México vs República Dominicana | Fase de grupos femenil. Voleibol

16:00 horas | México vs Surinam | Fase de grupos varonil.

Softbol

17:00 horas | México vs El Salvador | Fase de grupos.

¿Dónde ver la actividad?

Las competencias de este domingo podrán seguirse a través de Imagen Televisión, que transmitirá en vivo la actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 10:30 a 14:00 horas, tiempo del centro de México. Además, Claro Sports ofrecerá cobertura durante toda la jornada mediante su canal oficial de YouTube, con señales desde las distintas sedes de la justa regional.