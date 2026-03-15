Joan Laporta arrasa en elecciones y se queda como presidente del Barcelona hasta 2031

Joan Laporta aseguró su continuidad en el trono del FC Barcelona. Este domingo, el carismático dirigente de 63 años venció de forma contundente a su rival Víctor Font en las urnas y garantizó su lugar como presidente del club catalán hasta 2031. Tras dimitir semanas atrás por el protocolo legal del proceso electoral, el abogado retomará el poder de manera oficial el próximo mes de julio, extendiendo así su influencia en la institución culé.

Joan Laporta emitiendo su voto. AFP

La jornada democrática blaugrana registró una participación activa del 42 por ciento del padrón, sumando alrededor de 48,480 votos totales. La tendencia ganadora se marcó desde los primeros conteos: con 36,117 sufragios revisados, el mandatario alcanzó un aplastante 68.47 por ciento contra un lejano 29.52 por ciento de su adversario. Con solo 12,363 boletas restantes por contabilizar, la diferencia resultó matemáticamente irreversible. "Estamos tristes, realmente teníamos esperanza y es una lástima. Felicitamos a Laporta", declaró un resignado Font ante los medios de comunicación al aceptar la derrota.

FIESTA EN LAS URNAS Y EL APOYO DE LOS JUGADORES

Las casillas de votación se instalaron en las entrañas del mítico Camp Nou, así como en ciudades clave de la región como Girona, Tarragona y Lleida, e incluso extendieron el ejercicio hasta Andorra. La algarabía se apoderó de las instalaciones desde temprano, y el gran ganador festejó su inminente triunfo bailando con los jugadores tras la espectacular goleada del equipo por 5-2 contra el Sevilla.

Joan Laporta con los brazos en alto. REUTERS

Varias figuras del primer equipo, incluyendo al actual técnico Hansi Flick, acudieron a las urnas para emitir su voto tras el silbatazo final. A ellos se sumaron leyendas del futbol mundial e íconos de la institución como Sergio Busquets, el exentrenador Xavi Hernández y la máxima figura del equipo femenil, Aitana Bonmatí, flamante ganadora de tres Balones de Oro. Todos ellos validaron este ejercicio democrático que define el rumbo de la escuadra española.

LUCES Y SOMBRAS DE UNA GESTIÓN POLÉMICA

La historia del directivo con el cuadro blaugrana cuenta con capítulos dorados imborrables. En su primera etapa, entre 2003 y 2010, armó un equipo de época, firmó a la superestrella Ronaldinho, impulsó el histórico ascenso de Lionel Messi y conquistó dos trofeos de la Champions League, incluyendo el mágico triplete del 2009 bajo la batuta de Pep Guardiola. En su regreso al poder en 2021, aunque falló en su promesa de retener a Messi, encontró la fórmula económica para mantener a flote a un club hundido en una brutal crisis financiera.

Joan Laporta en las urnas junto a Hansi Flick. REUTERS

Su reciente mandato desató controversia por la venta de derechos televisivos y partes del club para financiar fichajes millonarios como los de Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha en 2022. Sin embargo, a nivel deportivo, los resultados respaldaron su arriesgado proyecto: el Barcelona conquistó LaLiga en las campañas 2023 y 2025, y con la llegada de Flick, el equipo alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez desde 2019. Para calmar las aguas políticas, el club también se desligó definitivamente del polémico proyecto de la Superliga europea que promovía Florentino Pérez y el Real Madrid.