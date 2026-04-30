El rugido de Efraín Juárez en Pumas, un técnico que rompió el molde de la Liga MX

Efraín Juárez suele manejarse por el instinto. Es un entrenador que se siente vivo a través de los reflectores. Desde que asumió como entrenador principal absorbe las críticas como un pasatiempo.

Es difícil identificar en qué momento inició su revolución. Desde Colombia ya venía dando tumbos de insurrecto, en donde por cierto casi lo meten a la cárcel.

Cuando llegó a México, una somera advertencia pendía sobre su curriculum, lo acusaban de ser un tipo instigador, provocativo moralmente incorrecto.

“Eso queríamos, un técnico que conociera toda la historia y la garra de los Pumas, pero también mediático”, cuenta el presidente del equipo Luis Raúl González.

EFRAÍN JUÁREZ, UN TÉCNICO IRREVERENTE

Sólo que llegó un momento en que parecía que Juárez escapaba de cualquier rigor.

Los riesgos fueron subiendo de tono cuando los resultados tampoco aparecían.

“Para ser campeón hay que cagar sangre”, dijo de entrada. Utilizó otra frase como “esto es futbol, dejense de joder”, cuando Carrasquilla lesionó a a Kevin Mier o el remate de “en Leagues Cup pasan cuatro, quiere decir que los otros 14 somos pendejos”.

En su máxima versión de hombre imponente y que va contra las reglas, empezó a seducir a la grada. Era capaz de hacer la seña de genitales frente a ellos para que siguieran su doctrina. Algo tiene en su táctica que es eficaz y lo terminó probando con el líderato.

“Aquí hay huevos cabrones, aquí hay huevos”, le tiraba el arrebato a la grada y estos, lejos de sentirse ofendidos, parecían ir a un trance porque efectivamente, eso querían ver de su equipo.

Pumas entonces bien, no sólo empezó por la garra y el coraje, sino que terminó haciendo buen futbol.

Aquellos que lo detractaron después de las eliminaciones en Concacaf y Play-in, ahora se sienten identificados.

“Es lo que buscamos desde su contratación”, relata Luis Raúl González, “pero no todo es mediático. Ciertamente hemos tenido que pedirle que bajara el volumen de sus reacciones y lo ha hecho, ahora ven a un Efraín mas ecuánime con respecto a lo intenso que era”.

EL PROYECTO DE PUMAS VA CON EFRAÍN JUÁREZ y KEYLOR NAVAS

Pero además hay un proyecto. En su primera pretemporada se llevó a más de seis jugadores de La Cantera a trabajar con el primer equipo. La idea es que deje las bases de un cuadro juvenil que vaya de la mano como generación en los próximos años.

Sin embargo, el efecto inmediato es el que lo tiene en su presente como el técnico de moda. Gracias a él llegaron a Pumas contrataciones grandilocuentes como Keylor Navas, Aaron Ramsey, Álvaro Angulo, Pedro Vitte, Adalberto Carrasquilla y Juninho.

Keylor Navas saludando a la afición. Es el jugador más importante en el equipo de Efraín Juárez.

“Lo que queremos es el campeonato, pero también regresar a las raíces de Pumas, es decir, tener un equipo orgulloso de representar a la UNAM y que pelee siempre cada balón a muerte”, menciona González desde la presidencia.

Navas, quien ha tomado el rol de líder silencioso en el vestuario lo advierte, “no lo conocen realmente como es. Me parece que Efraín estudia muy bien a los rivales y nos dice muchas veces lo que va a pasar en el campo, eso es de gente grande”. Y eso que a él lo dirigieron desde Ancelotti, Zidane y Tuchel.

Desde el interior, Navas es la figura imponente que más respeta Juárez. A él le permite manejar el vestuario. Es difícil que a estas alturas el discurso motivacional lo haga el entrenador, ese renglón es del arquero tico, pero la gran relación que tienen permite que cada uno imponga su ley desde su terreno.