Mazatlán FC se despide con emotivo video entre críticas por su "paso mediocre"

La era del Mazatlán FC en la Liga MX se terminó y con un video titulado “The Last Dance” la institución se despidió de los aficionados locales, pero también del público en general que agarró un cariño por la institución en lo que fue su última temporada en el máximo circuito.

“Dicen que las despedidas duelen, porque te arrancan una parte del alma, pero hoy no venimos a hablar de vacíos, sino a dar las gracias”, es la frase con la que inicia el video que ha sido posteado en las redes sociales del equipo con el mensaje ¡Gracias Mazatlán! ¡Hasta siempre!.

Durante un minuto con 37 segundos, el video se convierte en una carta de agradecimiento para una plaza que desde junio de 2020 tuvo futbol de primera división.

Sin embargo, los comentarios del video no fueron gratos, con mensajes que recordaban el amargo paso del equipo.

“Nunca serán recordados. Fue una compra de franquicia y nada más. La mediocridad de La liga MX”, escribía un usuario en respuesta, mientras que otro recordó que en todo este tiempo el equipo no logró llegar a la fase final en ninguno de los torneos: “Nunca figuró más que en el fondo de las tablas (la general y la porcentual). Nunca una liguilla, nunca protagonista”.

Otro usuario lanzó una indirecta respecto a cómo la franquicia se instauró en la Liga MX comprando los derechos de Monarcas Morelia, una situación similar a la que vive Mazatlán que ahora ha cedido su puesto al Atlante. “El que a hierro mata a hierro muere, nadie los va a extrañar”.

El otro lado de la despedida

Mientras que los jugadores buscarán acomodo en otros equipos, medios locales como El Debate señalan que la suerte será diferente para alrededor de 500 empleados quienes ahora tendrán que buscar otra fuente de empleo.

Los trabajadores administrativos, entre otros que ayudaban a la operación del equipo, reconocieron al medio sinaloense que, hasta ahora, comienza a caerles “el 20”.

“Es una pérdida grande para la ciudad, quedan en el camino ilusiones de los chavos de las fuerzas básicas porque no todos van a agarrar equipo”, indicó un trabajador a El Debate.