La agente de Haaland y Gilberto Mora aclara los rumores sobre el interés del Barcelona

El interés recientemente con rumores que vinculaban a Erling Haaland con el FC Barcelona. Las especulaciones ganaron fuerza tras las declaraciones de Víctor Font, candidato a la presidencia del club catalán, quien aseguró que el delantero noruego era una pieza clave en su proyecto deportivo e incluso sugirió que ya existían sondeos con el entorno del futbolista. Ante el revuelo mediático, Rafaela Pimenta, la poderosa agente que maneja los destinos de Haaland y también de la joya mexicana Gilberto Mora, decidió romper el silencio para aclarar la situación real.

Rafaela Pimenta junto a Santi Giménez y Gilberto Mora. Foto de IG: Rafaela Pimenta

Pimenta, conocida en México por declarar hace unas semanas que vendería a Gilberto Mora a Europa por una cifra millonaria, fue contundente al desmentir las afirmaciones de Font. En una entrevista exclusiva con el medio español La Sexta, la representante brasileña frenó en seco cualquier ilusión de la afición culé sobre ver al Haaland vistiendo la camiseta azulgrana en el corto plazo, tildando de infundadas las versiones sobre supuestos contactos iniciales.

RAFAELA PIMENTA DESMIENTE CONTACTOS CON EL BARCELONA

Durante la charla, Rafaela Pimenta fue tajante al abordar el supuesto interés del Barcelona. "Sentimos mucho respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha habido ningún contacto sobre un posible traspaso", afirmó la agente, dejando claro que las versiones que circulaban no tenían sustento en la realidad de las negociaciones actuales.

Erling Haaland con las manos en la cintura. REUTERS

Además, Pimenta aprovechó para reafirmar el compromiso de Erling Haaland con su actual club, el Manchester City. Recordó que el atacante renovó su contrato hace pocos meses y que se encuentra sumamente a gusto bajo las órdenes de Pep Guardiola en la Premier League. "Está muy contento en el Manchester City. Todo le va muy bien y realmente no tenemos nada que discutir sobre un traspaso cuando todo va tan bien en el City", sentenció la representante, cerrando la puerta a una salida inminente del Etihad Stadium.

ESTRATEGIA ELECTORAL: VÍCTOR FONT Y EL SUEÑO DE HAALAND

Las palabras de Rafaela Pimenta evidenciaron que el discurso de Víctor Font obedecía más a una estrategia electoral que a una posibilidad real de mercado. Font busca desesperadamente ganar terreno frente a Joan Laporta en las cruciales elecciones presidenciales del Barcelona, programadas para este próximo domingo 15 de marzo, y el nombre de Haaland es un imán mediático innegable para atraer votos.

Erling Haaland en un calentamiento previo a un juego de Champions. REUTERS

Posteriormente, el propio Víctor Font reculó en sus declaraciones y admitió en entrevista con la Cadena Ser de Cataluña que, aunque el fichaje de Erling Haaland figura en sus planes a largo plazo si llega a la presidencia, es inviable concretarlo a corto plazo. "A corto plazo, no es un fichaje posible. Firmó un contrato a largo plazo el año pasado", reconoció el candidato. A pesar de apagar los rumores inmediatos, Font insistió en que el club debe estar preparado para cuando jugadores de tal talento estén disponibles, recordando incluso que el noruego mencionó en el pasado su "amor por España". Por ahora, los caminos de Haaland y el Barça permanecen separados.