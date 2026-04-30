América informa que Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula y fue operado sin complicaciones

Raúl 'La Pantera' Zúñiga fue sometido a una cirugía después de sufrir la fractura de la clavícula izquierda durante el entrenamiento de América, previo a su duelo ante Pumas del domingo, en la ida de los cuartos de final de la liguilla del torneo Clausura.

El equipo informó que el colombiano se encuentra en recuperación. No confirmaron un plazo de baja del ariete, pues valoran su tiempo para regresar a los campos de acuerdo con la evolución de su recuperación.

La ausencia de Zúñiga, presumiblemente imposibilitado de volver a jugar este torneo, es una baja en la profundidad de banquillo de las Águilas. Esta campaña había jugado 463 minutos en 15 partidos con apenas un gol en el curso doméstico.

En la mermada zona de ataque azulcrema ahora quedarán como primeras opciones el uruguayo Brian Rodríguez y Alex Zendejas, mientras que Henry Martin podría tener más minutos siendo cambio, luego de superar su propia lesión que lo alejó varios meses de los campos.

Zúñiga llegó a América el pasado julio de 2025 proveniente de Xolos de Tijuana, en una operación por tres millones de dólares, después de haber compartido el título de goleo del Clausura 2025 con 12 goles. Las Águilas son su quinto equipo en el futbol mexicano, donde comenzó a echar raíces en 2019 con los Potros de UAEM.

Zúñiga, nacido el 13 de julio de 1994 en Chocó, Colombia, hizo su debut profesional a los 25 años tras buscar oportunidades en Argentina, Alemania y su país natal, antes de consolidarse en la Liga MX, la cual no ha dejado desde que llegó.