Lamine Yamal rescató al Barcelona; iguala 1-1 con Newcastle en Champions

El Barcelona salió vivo del juego de ida (1-1) de los Octavos de final de la Champions League, ante un Newcastle combativo y que puso en aprietos a los dirigidos por Hansi Flick sobre el campo de St James' Park. Un penal de Lamine Yamal en tiempo de compensación, salvó de la derrota a los españoles.

El Newcastle quiso sacar provecho de su localía y en los primeros minutos puso en aprietos al Barcelona. En una jugada prefabricada, el disparo de Anthony Elanga salió demasiado cerca de Joan García al 11’.

El Newcastle puso en aprietos al Barcelona Reuters

Por la banda se vivió un duelo entre jóvenes. Lewis Hall frenó a Lamine Yamal y recuperó el balón para el cuadro local. Después de unos minutos, el jugador del Barcelona le dejó un “recuerdito”.

Joan García fue factor de nueva cuenta para que el Newcastle no abriera el marcador. El portero del Barcelona realizó una gran atajada para que permaneciera el 0-0.

Los dirigidos por Hansi Flick sobrevivieron los primeros 20 minutos y empezaron a encontrar su juego. Lamine Yamal y Raphinha orquestaron los ataques, pero el Newcastle avisaba con contraataques.

En una jugada por el sector izquierdo, Raphinha mandó una diagonal y Fermín López conectó de primera intención, donde el balón fue a las manos del guardameta al 36’.

NEWCASTLE – BARCELONA (SEGUNDO TIEMPO)

El Barcelona inició mejor el segundo tiempo, tratando de tener el balón. Por su parte, el Newcastle ejerció una presión alta. Después de unos minutos, el cuadro local le quitó el esférico a los visitantes.

¡Qué ocasión tuvo el Barcelona! Servicio preciso para Raphinha, quien bajó el balón de lujo, desbordó y sirvió para Lewandowski, pero el remate del polaco pasó a un costado del poste izquierdo al 66’.

Harvey Barnes marcó el 1-0 Reuters

El Newcastle sorprendió con un gol, pero un fuera de lugar salvó al Barcelona. Barnes mandó su remate cruzado al poste y Joelinton remató a puerta para sacudir las redes al 73’.

El cuadro local estuvo encima en los últimos minutos, mientras el Barcelona se resguardó para evitar el tanto en contra.

Lamine Yamal engañó al arquero para marcar el 1-1 a través de penal Reuters

El Newcastle obtuvo su recompensa para hacer el 1-0. Triangulación por el sector derecho, servicio a segundo poste y Harvey Barnes hizo lo que quiso, estuvo solo para rematar y batir a Joan García al 86’.

El Barcelona empató en tiempo de compensación. Una falta de Malick Thiaw sobre Raphinha le dio un penal a los visitantes. Lamine Yamal engañó al portero para poner el 1-1 final.