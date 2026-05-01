Julián Quiñones atrae miradas de la Premier League gracias a sus 28 goles en Arabia Saudita

A los 29 años y en el mejor momento de su carrera, Julián Quiñones vive la temporada de su vida. El delantero colombiano nacionalizado mexicano acumula 28 goles con el Al Qadsiah de la Saudi Pro League y su nombre ha comenzado a circular en el mercado europeo con una fuerza que no tenía precedente.

Según adelantó el portal 365 Scores, tres clubes históricos de la Premier League habrían preguntado condiciones por el atacante. El Al Qadsiah lo habría tasado en más de 20 millones de euros, cifra superior a su valor de mercado actual, estimado en alrededor de 12 millones. Su contrato, vigente hasta 2028, otorga al club saudí una posición de fuerza ante cualquier negociación.

Las razones del interés inglés se encuentran en las estadísticas. En la tabla mundial de goleadores, Quiñones aparece como segundo máximo anotador de la temporada, solo detrás de Harry Kane, quien lidera con 33 tantos. El dato sitúa al atacante por encima de una lista de delanteros que compiten en las mejores ligas del planeta.

En su último partido, Quiñones anotó un doblete en la goleada 4-0 sobre el Al-Riyadh, y en el periodo comprendido desde 2024 acumula 67 participaciones de gol en 64 partidos. La consistencia es el argumento más sólido de su candidatura.

Quiñones no llegó a esta posición por un camino corto. Después de pasar por el futbol mexicano, siendo América su último equipo, llegó a Arabia Saudita con la necesidad de demostrar que podía rendir fuera de la Liga MX. Se adaptó a un campeonato con exigencias físicas distintas, compitió contra defensas de nivel internacional y se convirtió en el máximo anotador de su equipo durante dos temporadas consecutivas.

De concretarse un fichaje en Inglaterra, Quiñones haría más amplia la lista de futbolistas mexicanos que han jugado en la Premier League, que comenzó con Jared Borguetti y que tiene en Raúl Jiménez y Javier "Chicharito" Hernández a sus más destacados exponentes.