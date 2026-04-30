Olvera y Celaya ganan plata en la Superfinal de Beijing y ratifican su estatus entre los mejores

Los medallistas olímpicos Juan Celaya y Osmar Olvera conquistaron la medalla de plata en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros en la Superfinal de la Copa del Mundo de Clavados 2026, celebrada en el Centro Acuático Nacional de Beijing. La dupla tricolor sumó 420.57 puntos, 40.11 unidades por debajo del oro chino.

El primer lugar fue para Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng, de China, con 460.68 puntos. El bronce lo obtuvieron los británicos Anthony Harding y Jack Laugher con 406.20 unidades.

La plata en Beijing no fue un resultado aislado. Celaya y Olvera habían ganado también la medalla de plata en la única etapa previa del serial, disputada en Montreal, Canadá, a finales de febrero, donde acumularon 441.63 puntos y superaron a la misma pareja británica que hoy volvió a quedarse con el bronce.

La dupla tricolor también se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 en esta misma prueba de trampolín sincronizado de tres metros. En cada competencia de alto nivel en la que han participado juntos, Celaya y Olvera han terminado segundos, siempre detrás de China.

Olvera y Celaya mantiene su estatus entre los mejores del mundo pensando en completar un nuevo ciclo olímpico en Los Angeles 2028, donde puedan amenazar la supremacía de los representantes chinos.

China ha dominado las últimas tres ediciones de la Superfinal: en 2025 acumuló nueve oros y cuatro platas; en 2024 y 2023, ocho oros y una plata en cada caso. Vencer a Wang y Zheng en casa sigue siendo el último escalón pendiente para la dupla mexicana.

Antes de la competencia, Olvera había afirmado que se siente “como en casa” en China, donde realiza campamentos de preparación de manera recurrente bajo la guía de su entrenadora Ma Jin.