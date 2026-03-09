¿Quién miente? Messi contradice a Xavi Hernández sobre su regreso al Barcelona

El entorno del FC Barcelona ardió nuevamente tras las explosivas declaraciones de Xavi Hernández. El exentrenador blaugrana rompió el silencio y lanzó un dardo directo contra la gestión de Joan Laporta, actual presidente de la institución. Según el relato de Xavi, el regreso de Lionel Messi en el año 2023 estuvo prácticamente cerrado; sin embargo, acusó directamente al directivo de frenar la operación por temor a una supuesta "guerra" interna que el fichaje provocaría en el vestidor.

Lionel Messi y Xavi Hernández cuando jugaban en el Barcelona. REUTERS

Estas palabras cayeron como una bomba en la Ciudad Condal, especialmente ahora que el club se encamina a un proceso electoral sumamente tenso. No obstante, la memoria de las redes sociales no perdonó y los aficionados rescataron de inmediato las declaraciones que el propio Lionel Messi dio en su momento. La versión del capitán de la selección de Argentina dista mucho de lo que el estratega comentó recientemente, dejando en el aire una pregunta incómoda: ¿quién dice la verdad sobre lo que pasó aquel verano?

LA RESPUESTA DE MESSI QUE DEJA MAL PARADO A XAVI HERNÁNDEZ

Cuando el campeón del mundo decidió emprender su aventura en la MLS con el Inter Miami, explicó detalladamente los motivos que lo alejaron del Camp Nou. En aquella famosa entrevista para el diario Sport, el "10" reconoció que, si bien escuchó rumores sobre la aprobación de LaLiga, la realidad financiera del club exigía sacrificios que él no estuvo dispuesto a permitir. El astro mencionó que el Barcelona necesitaba bajar el sueldo a otros jugadores y realizar ventas forzadas para inscribirlo, una situación que lo incomodó profundamente.

Lionel Messi fue claro al señalar que no quiso cargar con la responsabilidad de afectar a sus excompañeros, especialmente después de todas las críticas injustas que recibió durante su última etapa en España. El argentino buscó tranquilidad y una vida lejos de la presión extrema, algo que el proyecto de Joan Laporta no podía garantizarle en ese instante de crisis económica. Esta postura coincide plenamente con el discurso del presidente, quien siempre sostuvo que la familia Messi prefirió la oferta de Estados Unidos para evitar el estrés competitivo del futbol europeo.

INTERESES POLÍTICOS TRAS EL REGRESO FRUSTRADO DEL ASTRO

La discrepancia entre los ídolos culés no parece ser una simple confusión de fechas o negociaciones. Muchos analistas consideran que el ataque de Xavi Hernández tiene un trasfondo político de cara a las próximas elecciones presidenciales del equipo catalán. Es un secreto a voces que el exmediocampista apoya abiertamente la candidatura de Víctor Font, el principal opositor de la actual administración. Al culpar a Joan Laporta de impedir el retorno del máximo ídolo, Xavi golpea directamente la popularidad del mandatario ante los socios.

Xavi Hernández cuando dirigía al Barcelona. REUTERS

Mientras el debate continúa en los medios de comunicación, la realidad es que el Barcelona perdió la oportunidad de ver a Messi retirarse con su camiseta debido a una mezcla de inestabilidad financiera y falta de garantías deportivas. Hoy, mientras Leo brilla en Miami, su sombra sigue provocando fracturas en un club que todavía no logra sanar las heridas de su partida. El enfrentamiento de versiones entre Xavi y Messi solo confirma que la salida del mejor jugador del mundo sigue siendo el capítulo más oscuro y mal contado en la historia reciente del futbol mundial.