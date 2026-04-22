El grito de la afición fulminó el proyecto de Nicolás Larcamón

La voz de la tribuna terminó por pesar más que cualquier análisis interno. En Cruz Azul, donde la exigencia nunca baja el volumen, la paciencia se agotó y la directiva decidió escuchar lo que desde hace semanas retumbaba en las gradas.

La racha de nueve juegos sin victorias, pero sobre todo las formas, fueron encendiendo a una afición que dejó de creer en el proyecto de Nicolás Larcamón. Partido a partido, el descontento creció hasta convertirse en presión directa.

Así lo dejó ver el propio club en su postura oficial, donde reconocen que el sentir de la gente fue determinante para tomar la decisión:

“Existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable, mismas que han hecho eco en nuestra afición, el mayor activo de la Institución y cuyas críticas escuchamos. Y si bien reconocemos que puede ser una decisión polémica por el momento del campeonato, después de un buen periodo de análisis profundo y objetivo ajeno a las versiones de algunos sectores de la prensa), estamos convencidos de que esta es la oportunidad de intervenir de cara a la liguilla e intentar cambiar la tendencia, para así custodiar el proyecto deportivo”, señala la institución.

Joel Huiqui dando indicaciones en Cruz Azul. Mexsport

El mensaje tiene una lectura evidente. La afición fue escuchada y su presión tuvo consecuencias. En un club donde la historia pesa y la exigencia es constante, el margen de error se reduce cuando los resultados no acompañan.

Con la salida de Larcamón consumada, Cruz Azul optó por una solución interna para intentar enderezar el camino en la recta final del torneo. La apuesta es por alguien que conoce la casa y entiende el entorno.

“Por ello hemos determinado nombrar a Joel Huiqui como director técnico interino, quien será acompañado por Sergio Pinto como auxiliar principal, Marco Calvillo como segundo auxiliar y Fernando Ramos como preparador físico respaldado por Jorge Martínez. A la afición: pedimos su apoyo, estar juntos y unidos. Nos vemos el domingo en el Estadio Banorte”.

El mensaje quedó claro en Cruz Azul, cuando la afición habla fuerte, la directiva escucha.