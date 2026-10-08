Ivar Sisniega pone a Chivas como el ejemplo para mejorar el futbol mexicano

Para Ivar Sisniega, un área de mejoramiento para el futbol mexicano es que más equipos mejoren su sistema de visorías y adquieran filiales que sirvan para darle minutos a los jóvenes; como es el caso de Chivas

Desde la fundación del Tapatío en el año 2020, el Rebaño Sagrado ha sido uno de los equipos con más debuts en el futbol mexicano, con 22 jugadores. En donde 12 futbolistas lograron tener continuidad y disputaron más de mil minutos por torneo. Actualmente, Chivas es el equipo con más canteranos en su 11 titular, con siete, algo que ningún otro equipo en la Liga MX.

Chivas lo hace muy bien; o sea, si todos los clubes estuvieran al modelo de Chivas, creo que tendríamos un mejor futbol… Porque Chivas le da mucha importancia a las visorías, está constantemente viendo gente en México y en Estados Unidos, al igual que la selección nacional”, expresó Ivar Sisniega.

¿Chivas lo hace por obligación o elección?

Mientras Chivas, por tradición y filosofía, apuesta exclusivamente por futbolistas mexicanos y está obligado a fortalecer sus fuerzas básicas, el resto de los clubes de la Liga MX cuenta con la posibilidad de contratar extranjeros, lo que le resta oportunidades a los jóvenes nacionales.

Actualmente, cada equipo puede registrar hasta nueve jugadores no formados en México (NFM). Aunque se esperaba una reducción de este cupo en la última junta de dueños que tuvo lugar durante el mes de mayo, la discusión se centró exclusivamente en establecer filtros para los extranjeros. Donde el actual presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, declaró lo siguiente.

Una de las medidas fue el autorizar criterios de los no formados en México, dependerán de puntos de desempeño deportivo, en selecciones nacionales, menores, los minutos que han jugado, la edad, si son jugador franquicia y sus minutos”.

Sin embargo, estos criterios no garantizan mejoras, ni tampoco un aprendizaje para jóvenes mexicanos, sino que mantienen abierta la posibilidad de contratar extranjeros bajo nuevos parámetros, sin resolver realmente el exceso de NFM.

La nueva regla tiene a equipos como Monterrey y Tigres sin darle importancia a la formación, por lo que ninguna de las dos escuadras tiene más de un jugador surgido de sus fuerzas básicas como titular.

La FMF busca más filiales en Expansión

El reconocimiento al Guadalajara también estuvo acompañado de una propuesta relacionada con el desarrollo del futbol mexicano. Sisniega señaló que uno de los objetivos de la Federación es impulsar la presencia de más equipos filiales en la Liga de Expansión.

Entonces, uno de los objetivos que tenemos es que haya más filiales jugando en la Liga de Expansión”, señaló el dirigente.

Por lo que la propuesta busca que más futbolistas tengan una plataforma competitiva antes de llegar a la Liga MX, para que posteriormente existan posibilidades de contar con más mexicanos en el viejo continente.