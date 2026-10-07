Tala Rangel rompe el silencio tras sus errores con México: "Se ha hecho mucho escándalo"

La Fecha FIFA dejó expuesto a Raúl Rangel y su puesto como el portero titular de la Selección Mexicana. Sus errores ante Estados Unidos provocaron mucha molestia y en su regreso a Guadalajara, el portero rojiblanco rompió el silencio por estos problemas.

Las Chivas enfrentarán este sábado al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío y ya varios jugadores mostraron su confianza y respaldo al experimentado guardameta.

Hoy, a su llegada a la Perla Tapatía, el ‘Tala’ por fin habló de estos errores con la Selección y aseguró que se está haciendo mucho ruido.

Al final de cuentas estoy tranquilo, es parte de una profesión y de la vida misma. Se ha hecho mucho escándalo, más de lo que realmente es. Todos nos hemos equivocado”, aseguró.

Tala Rangel en un partido con Chivas. Mexsport

Tras estos errores, Rafa Márquez mostró su respaldo hacía el guardameta del Guadalajara, algo que valoró mucho Rangel.

Un respaldo es algo que se aprecia por parte de tu director técnico”, finalizó.

Rangel no quiso dar más detalles de lo que vivió y lo que le dijo Márquez tras estos errores con el Tricolor y ahora estará enfocado en el Clásico Tapatío del fin de semana.

Chivas respalda al Tala Rangel

Ante los problemas y errores que tuvieron Diego Campillo y sobre todo el Tala Rangel en la Fecha FIFA con México, Ángel Sepúlveda mostró su respaldo a los titulares de Chivas.

“Creo que estas cosas, al final de cuenta, son cosas de futbol; somos seres humanos, ellos saben, sin hablar, que está respaldado por todo el grupo (Raúl Rangel), por todo el equipo, empezando por directiva, cuerpo técnico, compañeros”, comentó.

Chivas enfrentará al Atlas este fin de semana en el Estadio Jalisco y seguramente Rangel será el guardameta titular del rebaño para el Clásico Tapatío.