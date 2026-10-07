Ángel Sepúlveda calienta el Clásico Tapatío: "Somos Chivas y siempre nos quieren ganar"

Este sábado regresa la actividad de la Liga MX y nos espera un gran partido: el Clásico Tapatío. Y previo a este duelo de orgullo jalisciense, Ángel Sepúlveda mandó un recadito al Atlas.

El Rebaño busca volver a la senda de la victoria después de la dolorosa derrota que sufrió ante el Querétaro en el Estadio Akron y de conseguirla, estaría peleando el liderato de la tabla general.

Por su parte, Atlas viene haciendo bien las cosas, y si obtienen los tres puntos, estarían superando a Chivas dentro de los primeros lugares.

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Sepúlveda espera obtener la victoria en el Clásico Tapatío

En conferencia de prensa previo al partido de este sábado, Ángel Sepúlveda refirió que este partido tiene una gran magnitud en Guadalajara y es por ello que Atlas siempre le quiere ganar al Rebaño.

Todos los que se enfrentan a Chivas, de alguna manera, están motivados, siempre nos quieren ganar. Nosotros no nos escondemos, queremos representar a Chivas y que se sienta que el escudo es grande”, comentó.

El Guadalajara viene con una mala racha en liga, una derrota y un empate, sin embargo, obtuvieron la victoria en el amistoso contra América, un partido que podría ayudar a la confianza del equipo, así lo refirió Sepu.

“Venimos de dos partidos que no han sido de lo mejor. Ahora viene este partido importante y vamos a buscar ganarlo, tenemos con qué, tenemos las herramientas. Somos un equipo y las bajas que tenemos tratamos de que no se noten”, refirió.

El Clásico Tapatío se jugará en el Estadio Jalisco y aunque de momento es donde juega Atlas de local, para Ángel, este recinto es la “segunda casa” de Chivas.

Se sabe que Guadalajara es su casa (el Estadio Jalisco). Nosotros nos hacemos respetar y demostrar quién es Guadalajara en su ciudad”, añadió.

Sepúlveda respalda en el Tala Rangel y Diego Campillo

Ante los problemas y errores que tuvieron el Tala Rangel y Diego Campillo en la Fecha FIFA con México, Ángel Sepúlveda mostró su respaldo a los titulares de Chivas.

“Estas cosas, al final de cuentas, son de futbol. Somos seres humanos y ellos saben que están respaldados por el equipo. Si en su momento ellos ocupan, estaremos para apoyarlos. Sé que vienen con más ganas y demostrar porque fueron a la Selección”, finalizó.