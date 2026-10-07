El 'Gato' Ortiz pitará el Chivas vs Atlas, un torneo después de recibir amenazas de muerte

El Clásico Tapatío vuelve a prender Guadalajara con puntos de Liguilla de por medio. El sábado 10 de octubre, el Atlas recibe a Chivas en el Estadio Jalisco con un arbitraje que ya estuvo en la polémica.

El Rebaño llega tercero, con 18 unidades, y los Rojinegros sexto, con 17: un solo punto separa a dos planteles que se juegan el orgullo de la ciudad y un golpe directo en la pelea por el repechaje.

Tercer Clásico Tapatío seguido que pitará el 'Gato' Ortiz MEXSPORT

El Gato Ortiz será el árbitro del Atlas vs Chivas

La Comisión de Árbitros echó gasolina al duelo al confirmar a Marco Antonio Ortiz Nava como árbitro central.

El ‘Gato’, silbante internacional y uno de los nombres más discutidos del arbitraje mexicano, volverá a tener el silbato en el partido que más divide a la Perla Tapatía.

No es un debut en este clásico: ya lo ha dirigido en varias ediciones y regresa apenas siete meses después de haber estado en el centro de la polémica.

Michel Morales y Christian Espinoza serán sus asistentes, mientras que en la cabina de video lo acompañarán Guillermo Pacheco Larios como árbitro VAR y Mauricio Nieto Torres como AVAR.

Tercer Clásico Tapatío del Gato Ortiz

En el Apertura 2025 fue el central del Clásico Tapatío de la Jornada 15, disputado en el Estadio Akron y meses después, en el Clausura 2026, la Comisión lo volvió a designar para el choque de la Jornada 10. Dos clásicos seguidos, el mismo silbante, y un desenlace que todavía no se apaga.

Aquella noche Atlas se puso arriba con gol de Paulo Ramírez. Ortiz, apoyado por el VAR, señaló después un penal por una sujeción de Jorge Rodríguez sobre Daniel Aguirre: Armando González cobró y Camilo Vargas le atajó el disparo.

Más tarde, al 81, el Gato pitó una segunda pena máxima por un pisotón de Gaddi Aguirre a Ángel Sepúlveda, quien lo cobró y sentenció el 2-1.

La discusión no se quedó en la cancha. Horas después, Ortiz salió del hotel de concentración hacia una tienda cercana y, según reportes, un aficionado del Atlas lo siguió, lo encaró por los dos penales y lo amenazó de muerte.

El silbante se resguardó, pidió ayuda a la Federación y la Comisión de Árbitros activaron un operativo para protegerlo. El episodio no pasó a mayores, pero deja al Gato de regreso al mismo estadio, ante la misma rivalidad, con el antecedente todavía fresco.