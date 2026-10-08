La FMF y la Fundación COX rehabilitarán canchas en comunidades marginadas

La Federación Mexicana de Futbol y la Fundación Cox presentaron “La energía del fútbol", iniciativa que contempla la rehabilitación de al menos 25 canchas, en una primera fase, además de clínicas deportivas, torneos comunitarios y actividades de formación.

Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, y Enrique Riquelme, Presidente Ejecutivo de la Fundación Cox, así como el embajador de la campaña, Jared Borguetti, estuvieron presentes en el Centro de Alto Rendimiento para este evento que simbolizó el inicio de esta unión por la niñez y juventud de nuestro país.

Mikel Arriola resaltó la capacidad del futbol para generar y potenciar espacios de convivencia y nuevas oportunidades.

El futbol tiene una capacidad única para unir, inspirar y abrir nuevos caminos. Con esta alianza llevaremos sus valores a miles de niñas, niños y jóvenes, porque rehabilitar una cancha significa mucho más que recuperar un espacio deportivo: significa crear un lugar seguro para jugar, convivir y construir comunidades más fuertes”, expresó.

“Comenzamos esta relación como un patrocinador y hoy estamos dando un paso adelante para convertirla en algo mucho más grande: un verdadero aliado con responsabilidad social de la Federación Mexicana de Futbol y, sobre todo, un aliado de las comunidades mexicanas.”, agregó.

Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, destacó que “el deporte cambia vidas” y señaló que esta iniciativa representa el inicio de actividades de la Fundación en México.

“México es un país esencial para nuestra historia, nuestro presente y lo seguirá siendo sin duda para nuestro futuro. El futbol habla un idioma universal, pero sobre todo transmite valores como esfuerzo, disciplina, respeto, trabajo en equipo, que son importantes para la vida. Este programa contempla la rehabilitación de más de 25 canchas en el corto plazo, la formación de talento deportivo y la celebración de torneos comunitarios que ayuden a tener espacios seguros y vivos. Quiero agradecer a la Federación Mexicana de Futbol por colaborar con nosotros para multiplicar este proyecto”, dijo.

Al final del evento, Arriola, Riquelme y Borguetti se tomaron fotografías con niñas y niños de la Fundación Cox y sellaron su compromiso social plasmando su huella en un mural.