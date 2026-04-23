¿Nuevas bajas para el Mundial 2026? Éder Militao y Arda Güler, lesionados

LaLiga sigue teniendo bajas. Después de confirmarse la de Lamine Yamal con el Barcelona, el Real Madrid anunció que el defensa brasileño Éder Militao y el turco Arda Güler sufren lesiones, por lo que podrían estar fuera varias semanas, a menos de dos meses que inicie el Mundial 2026.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le diagnosticó una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, reveló el Real Madrid.

El cuadro que dirige Álvaro Arbeloa no dio un tiempo de baja estimada y sólo se limitó a decir que el futbolista está pendiente de evolución. La prensa española señaló que el brasileño podría estar varias semanas fuera.

Éder Militao se lesionó en el duelo contra el Alavés Reuters

Éder Militao sufrió su tercera lesión muscular en lo que va de la temporada. La primera se dio en noviembre (se perdió dos partidos) y la de diciembre. Una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda le afectó un tendón, por la que estuvo en el dique seco cuatro meses.

El defensor volvió hace apenas un mes para volver a caer en una nueva lesión, la de este martes en el duelo contra el Alavés.

Arda Guler también se lesionó Reuters

ARDA GÜLLER TAMBIÉN LESIONADO El Real Madrid también reveló que el centrocampista turco Arda Güler sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Tampoco preciso el tiempo de baja, pero se estima que esté fuera varias semanas.