Yankees brillan por su pitcheo y dominan a Medias Rojas

Históricamente, los Yankees son más conocidos por su bateo que por su pitcheo; han pasado más de seis décadas desde la última vez que lograron tres blanqueadas consecutivas. Estuvieron a punto de conseguirlo ayer tras una espléndida actuación de Max Fried.

Con una ventaja de tres carreras tras el jonrón de Amed Rosario en la primera entrada, Fried lanzó ocho entradas sin permitir carreras en la victoria por 4-1 sobre los Medias Rojas en Fenway Park, guiando a Nueva York a su quinta victoria consecutiva.

Los Yankees se quedaron a un out de lograr su tercera blanqueada consecutiva, algo que no consiguen desde junio de 1962 en la MLB..

La actuación de Fried siguió las sólidas aperturas de Ryan Weathers y Luis Gil; en aquel entonces, Ralph Terry, Bill Stafford y Whitey Ford subieron al montículo.

Rosario continuó con su buena racha contra lanzadores zurdos, conectando su cuarto jonrón de la temporada, un batazo contra Ranger Suárez que superó el Monstruo Verde. Rosario conectó un elevado de sacrificio en la tercera entrada para de este modo producir todas las carreras de los Yankees.

Gracias a un par de jugadas espectaculares de Ryan McMahon en la tercera base, Fried limitó a Boston a tres hits y dos bases por bolas.

El mayor desafío para Fried llegó en la segunda entrada, después de que una base por bolas y un doble de Jarren Durán colocaran corredores en segunda y tercera sin outs. Fried respondió con tres ponches consecutivos para salir ileso, como parte de una actuación de nueve ponches.

El mexicano Jarren Durán rompió la blanqueada de los Medias Rojas al conectar un imparable con dos outs frente al relevista Brent Headrick en la novena entrada y de esta forma acabó con una racha del equipo de 29 entradas sin anotarle a Yankees desde el juego de comodín en la postemporada de 2025.

Suárez (1-2) cargó con la derrota al aceptar cuatro carreras.

Juan Soto volvió a jugar con los Mets tras su lesión. Foto: Reuters.

Mets acaba con su maldición de inicio de año y por finan ganan

¡Por fin respiran en Queens! Tras una asfixiante racha de 12 derrotas, los Mets vencieron 3-2 a los Twins, evitando igualar su peor registro histórico de 2002. Pese al alivio, la estadística es cruel: de los 138 equipos de las Grandes Ligas que han sufrido tal seguidilla en la era de la Serie Mundial, ninguno logró clasificar a postemporada.

La jornada fue agridulce. La nota positiva la dio Juan Soto, quien tras 15 juegos ausente por lesión, regresó como bateador designado. Su baja fue crítica, pues el equipo apenas ganó tres juegos sin él. No obstante, la alarma se encendió con Francisco Lindor; el campocorto abandonó el partido por molestias en la pantorrilla izquierda tras un esfuerzo al correr las bases.

El cerrador Devin Williams, señalado por la crisis reciente, no tuvo acción hoy tras su fatídica actuación del martes, permitiendo que el bullpen sellara un triunfo vital para la moral neoyorquina. Hoy vuelven al diamante ambos equipos.

Shohei Ohtani, pitcher japonés de los Dodgers. Foto: Reuters.

Ohtani lanza una joya, pero los Dodgers pierden

El estelar pelotero japonés Shohei Ohtani lanzó blanqueada de seis entradas, sin embargo, los Dodgers cayeron 3-0 ante San Francisco.

Ohtani estuvo dominante a lo largo de su actuación en el montículo, en el que repartió siete ponches y únicamente permitió cinco imparables.

Dejó el partido y en la siguiente entrada los bicampeones fueron castigados con un cuadrangular de tres carreras de Patrick Bailey que sentenció la ruta de la victoria de los Giants.

El relevista Jack Dreyer no pudo mantener el dominio de Ohtani y cargó con el descalabro. La victoria fue para Tyler Mahle, quien lanzó blanqueada de siete entradas con cinco ponches, tres imparables y dos bases por bolas.

*mcam